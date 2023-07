Mercedes verlegt focus binnenkort al van Diva 2.0 naar F1-bolide 2024

Achter het dominante Red Bull Racing blijft het stuivertje wisselen onder de achtervolgers. Mercedes, Aston Martin en Ferrari wisselden elkaar af op de plekken achter de Oostenrijkse formatie, maar tijdens de Britse Grand Prix moesten deze drie teams ineens hun meerdere erkennen in McLaren. Op zondag reed Lewis Hamilton namens Mercedes nog wel naar het podium, maar hij kwam tekort in een rechtstreeks duel met Lando Norris om de tweede positie. McLaren dankt de progressie aan de recente upgrades, zoals Mercedes in Spanje een grote stap vooruit zette met de onderdelen die in Monaco werden geïntroduceerd. Daarna is de Duitse fabrikant echter weer teruggevallen in de groep achtervolgers.

Mercedes krijgt hierdoor het gevoel dat de W14 niet zodanig aangepast kan worden om alsnog mee te doen om de overwinningen en dus nadert het moment dat de focus helemaal naar 2024 verlegd wordt. "Ik denk redelijk snel. We hebben geen keuze", antwoordde teambaas Toto Wolff op een vraag van Motorsport.com wanneer daar een besluit over genomen wordt. "Het interesseert mij en het team niet echt of het P2 of P3 wordt. We willen terugkomen en in staat zijn om een wereldkampioenschap te winnen. Dat gaat dit jaar niet gebeuren. We moeten onze blik richten op volgend jaar en tijdens alle aankomende races leren en ontwikkelen, zodat we dat mee kunnen nemen naar volgend jaar. Dat gezegd hebbende blijven de reglementen hetzelfde, dus het is niet zo dat je niets leert als je doorgaat met deze auto. Het is een balans die we precies goed moeten krijgen."

Alleen kleine verbeteringen mogelijk door budgetplafond en windtunneltijd

De recente progressie van McLaren laat zien dat het mogelijk is om een grote stap voorwaarts te zetten, maar Wolff verwacht niet dat Mercedes daartoe in staat is. Dat wijt hij deels aan het budgetplafond en de beperking van de windtunneltijd, waardoor er alleen kleinere verbeteringen mogelijk zijn. "We worden beperkt door het budgetplafond en de relatief lage hoeveelheid tijd in de windtunnel en CFD in vergelijking met bijvoorbeeld McLaren. Ze eindigden verder naar achteren in het kampioenschap en stonden vijfde of zesde halverwege dit jaar", legt de Oostenrijker uit. "Ze behouden dus iets meer tijd in de windtunnel. Dat is ook waarom het best lastig is. Denk ik dat er upgrades aankomen die de auto fundamenteel gaan veranderen? Dat denk ik niet, maar er komen wel een paar kleine stapjes aan. En als je daarmee twee tot drie tienden vindt, beland je op een heel andere plek op de grid."

Mercedes verwachtte beter te presteren op Silverstone, dat met haar snelle bochten goed bij de W14 had moeten passen. Toch gelooft Wolff nog altijd in een overwinning van zijn formatie in 2023, maar makkelijk wordt dat niet. Het feit dat de W14 zich lastiger gedraagt dan de W08 uit 2017, die de bijnaam 'Diva' kreeg, helpt daar niet bij. "Op basis van onze historische prestaties dacht ik dat Silverstone onze beste kans was, maar dat was het niet. Wellicht is er nog een ander circuit waar we onze beste kans krijgen, want de karakteristieken van de auto zijn veranderd", aldus Wolff. "Ik geloof er altijd in dat we Max kunnen verslaan. We hebben een goede groep mensen en de beste coureurs. We willen ze gewoon een auto geven die voorspelbaarder en niet Diva 2.0 is. Bovendien is deze auto veel gecompliceerder dan de eerste [diva]."

