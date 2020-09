Mercedes verklaart 'vreemde' bestraffing voor Hamilton

Er was geen vuiltje aan de lucht in Monza, Hamilton reed met tien seconden voorsprong aan de leiding. Niet op Valtteri Bottas of Max Verstappen, die slecht waren gestart, maar op de McLaren van Carlos Sainz. Hamilton hoefde zich dus niet eens uit te sloven om een nieuwe trofee te gaan ophalen, maar toch ging het nog mis.

Net voor halfweg moest Kevin Magnussen zijn Haas parkeren met pech. Dat deed hij bij uitkomen van de laatste bocht, aan de binnenkant waar ook de ingang pitlane begint. Dat was een behoorlijk gevaarlijke plek voor de marshals om de Haas achter de vangrails te duwen en dus besloot de wedstrijdleiding om de Safety Car van stal te halen.

Ook dat is niet meteen merkwaardig, maar omdat de Haas dichtbij de ingang van de pits stond werd die uit voorzorg nog een ronde gesloten. Lewis Hamilton kwam als eerste langs de plek en besloot met zijn team om een pitstop te maken. Bij Mercedes was echter niet helemaal duidelijk dat de pitlane niet open was. Hamilton maakte net zoals Alfa Romeo-man Antonio Giovinazzi een pitstop toen dat niet mocht en kreeg een stop-and-go van tien seconden. Omdat Hamilton die meteen na een nieuwe start uit moest zitten, na de rode vlag voor de crash van Charles Leclerc, verloor Hamilton bijzonder veel terrein en moest hij nog flink zijn best doen om zevende te worden, met een bonuspuntje voor de snelste ronde erbij.

Waarom liet uitgerekend het kampioenenteam van Mercedes zich vangen? Toto Wolff legt uit: "Het was een vreemde opeenvolging van dingen die we wellicht eerder hadden moeten zien", geeft Wolff toe, die stelt dat Mercedes niet had zien aankomen dat de pitlane gesloten zou worden. "De beslissingen die werden genomen waren erg ongebruikelijk, maar wel volledig binnen de reglementen. Eerst was er een enkele gele vlag en elf seconden later werd de safety car buiten gestuurd. Daarna hebben ze de ingang van de pitlane op rood gezet, maar het was niet echt rood. Het waren twee gele kruisjes aan de buitenkant."

Bij het anders zo machinale Mercedes brak verwarring uit op de interne teamradio. Een van de strategen had de flater nog net opgemerkt, maar te laat om Hamilton voor een straf te behouden. "Een van de strategen schreeuwde op de radio toen hij net de pitlane binnenkwam", legt Wolff uit. "Er was veel verwarring. Wij kunnen zelf de panelen niet zien, dus dit is gewoon een samenloop van omstandigheden die de wedstrijd van Lewis heeft verknald. We zijn er niet blij mee, maar we moeten het maar incasseren."

"Vanaf de pitmuur kan je die gele kruisjes niet zien en als de rijder ze ook niet ziet, dan kan je alleen zien dat de pits gesloten is op de vierde pagina van het systeem van de FIA. Daar kijkt eigenlijk niemand naar tijdens een safety car. Iedereen is geconcentreerd op de pitstop. Dat is een beetje pech hebben, maar het was wel een ongewone beslissing om de pitlane te sluiten."

Hamilton neemt verantwoordelijkheid en gunt Gasly de zege

Hamilton zegt dat hij zelf niets had opgemerkt en neemt daarom zijn verantwoordelijkheid. "Ik heb die borden echt niet gezien, dus daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor", is Hamilton eerlijk. "Het is iets om van te leren. Ik heb toch nog enkele punten gepakt met de zevende plek en de snelste ronde, dat had ik zeker niet meer verwacht toen ik 26 seconden achter de laatste wagen zat. Max [Verstappen, die uitviel met motorpech] scoorde niets, dus we verliezen vandaag niks. Ik ben wel oprecht blij voor Pierre Gasly, die jongen heeft heel wat meegemaakt en knokte terug. Hij verdiende het."