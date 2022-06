Waarom Hamilton en Russell andere strategieën hadden in Monaco

De Grand Prix van Monaco werd afgelopen weekend onder verraderlijke omstandigheden verreden. Nadat de regen kort voor de geplande start van de race zijn intrede deed, moesten de coureurs na de uiteindelijke start zien om te gaan met een nat circuit dat langzaam opdroogde. Het feit dat het asfalt gedurende de race droger en droger werd, stelde de teams voor een strategische keuze: of op regenbanden door blijven rijden en meteen naar slicks wisselen, of tussendoor nog overstappen op de intermediates. Mercedes besloot de strategieën te splitsen door George Russell meteen naar slicks te laten wisselen, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton wel overstapte op de intermediates. Andrew Shovlin, trackside engineering director van het team, legt uit waarom juist die keuze gemaakt werd.

“In realiteit lag het aan de auto’s rond hen en hoe hun situatie in de race eruit zag. George had twee plekken verloren als hij naar intermediates was gewisseld en in Monaco wil je die plekken niet verliezen, want er is geen mogelijkheid om ze terug te pakken als je er niet langs kan komen”, vertelt Shovlin. “Voor Lewis geldt dat we eigenlijk niets hadden te verliezen. We zagen dat de Alpines gingen proberen om met Alonso direct naar slicks over te stappen, dus we besloten ervoor te gaan. Het hing er allemaal van af of Lewis de positie kon heroveren die hij aan Esteban [Ocon] verloor en of er iets te winnen viel door snellere tijden te rijden op de intermediates. Al met al hing het allemaal af van de verschillende situaties van beide auto’s en wie het meeste zou verliezen met de extra stop.”

Mercedes koos er in ronde 15 voor om Hamilton naar de pits te halen voor een set intermediates, waardoor hij achter Esteban Ocon terechtkwam en een zeer stevig duel met de Fransman moest uitvechten. Pierre Gasly reed op dat moment al zo’n tien ronden op intermediates, maar voor Shovlin en Mercedes was duidelijk dat er even gewacht moest worden met de eigen wissel. “Het draaide allemaal om wat er achter Lewis gebeurde op de baan. Hij had nooit een duidelijk window voor zijn stop. Als dat wel het geval was geweest, hadden we hem zeker eerder binnengehaald. We wisten dat de intermediate goed zou presteren. De vraag is: kan een auto op intermediates voorbij een auto op wets komen? Toen we daar met Lewis uiteindelijk voor gingen, zagen we in duel met Esteban dat het erg lastig was.”

