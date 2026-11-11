Formule 1 GP van Brazilië

Mercedes verklaart 'ongewoon' autogedrag achter kostbare spin Antonelli op Interlagos

Het Mercedes Formule 1-team geeft een verklaring voor de handlingproblemen van Kimi Antonelli in de Grand Prix van Brazilië

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 11 nov 2026, 16:05

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Mercedes-adjunct-teambaas Bradley Lord

Bij zijn eerste evenement sinds zijn eerste titel in Mexico werd bevestigd, leek Antonelli te gaan profiteren van een slechte start van polesitter Lando Norris om vanaf de tweede plek op de grid de leiding te pakken. In de eerste 15 ronden van een nat-droog-natte race bouwde hij een comfortabele marge op.

Maar nadat hij in ronde 18 van versleten intermediates naar slicks was gewisseld, als reactie op de stop van Norris een ronde eerder, begon Antonelli melding te maken van raadselachtige problemen met de ophanging. Het voelde alsof zijn W17 naar één kant trok. Twee ronden later schoot Antonelli rechtdoor in bocht 1, toen de achterkant van zijn auto onder het remmen plotseling uitbrak en Antonelli de uitloopstrook in werd gespuwd.

De Italiaan herstelde zich, maar verloor de leiding aan Norris en zakte verder terug in de rangschikking om als vijfde te finishen, 41 seconden achter Norris. De spin van Antonelli stond niet op zichzelf, want hij was al eens rechtdoor geschoten in de gladde bocht 12. Ondertussen had teamgenoot George Russell geluk dat hij een spin bij de smalle pituitgang overleefde, waarna hij zich terugknokte en als vierde voor Antonelli finishte.

"Die spin is iets waar ik naar moet kijken, want ik weet ook niet waarom ik de achterkant zo snel verloor", zei Antonelli nadat zijn boosheid over zijn slechte race was gezakt dankzij het binnenhalen van de constructeurstitel door Mercedes. "Zonder waarschuwing, helemaal niets. Maar al toen ik de softs monteerde, voelde ik iets raars aan de auto. We moeten dus controleren wat er is gebeurd, maar aan de andere kant, ja, zonde, want daar hebben we de race verloren."

Mercedes clinched its first constructors' title since 2021

Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Na onderzoek naar de handlingproblemen die beide coureurs ondervonden, denkt Mercedes dat de gemelde afwijkingen in de handling grotendeels te wijten waren aan de moeite om de banden in de juiste werktemperatuur te krijgen in de koelere omstandigheden van zondag.

"Kimi had natuurlijk een spin gehad, alle vier de banden geblokkeerd met vlakke plekken als gevolg, en daardoor was zijn tempo enigszins beperkt", zei Lord in de debrief van het team op sociale media. "We hadden het echt lastig toen we naar die droge zachte band gingen en vervolgens ook in de laatste stint op inters, met een auto die heel, heel lastig te besturen was, met heel veel overstuur en met name in de stint op de zachte band met zeer lage bandentemperaturen.

"Dat betekende dat beide coureurs, en inderdaad ook andere coureurs in het veld, daadwerkelijk dachten dat er iets kapot was aan de auto. Maar als je ernaar kijkt, leek het erop dat we net onder het temperatuurvenster van de banden zaten, er soms in kwamen, maar er in de vochtige omstandigheden daarna weer uit zakten. Dat veroorzaakte het heel vreemde en ongebruikelijke gedrag van de auto."

Lord voegde toe: "Het was een echt chaotische race. Het gebeurt niet vaak dat je in een formatieronde spint en bijna contact maakt met een vangrail, dat je met de andere auto in de pitstraat spint, dat je ook nog verschillende incidenten op de baan hebt en er desondanks in slaagt als vierde en vijfde thuis te komen.

"Er waren fases in de race in Brazilië, op de eerste intermediate aan het begin en daarna gedurende een groot deel van die stint op de droge zachte band, waarin we daadwerkelijk de snelste auto op de baan waren."

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