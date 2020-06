Mercedes: Huidig F1-seizoen gaat invloed hebben op 2022

De meeste Formule 1-teams moeten nog starten met het ontwerp en de bouw van de wagen die in 2022 geïntroduceerd wordt, maar Allison denkt dat de huidige krachtsverhoudingen tussen de teams nog lange tijd invloed gaan hebben. Dit komt door de invoering van het aero-handicapsysteem, dat ervoor moet zorgen dat de kloof tussen de verschillende teams kleiner moet worden. Vanaf volgend jaar krijgen teams op basis van hun positie in het constructeurskampioenschap een aantal runs in de windtunnel toegewezen. De beste teams krijgen minder runs dan de teams met een lagere positie in het kampioenschap. Allison denkt dat de impact van deze nieuwe regels meer invloed gaan hebben omdat teams nog in een vroeg stadium zitten wat betreft de ontwikkeling van de 2022-wagen.

In gesprek met de F1 Nation-podcast zei Allison: “Bedenk eens wat dit betekent: In 2021 rijden we allemaal met wagens die bevroren zijn en daardoor grotendeels hetzelfde zijn dan in 2020. Een groot deel van het werk dat we in 2021 gaan doen is voor de wagen van 2022. Het grootste deel van wat we ons in 2021 aan aerodynamische ontwikkeling kunnen veroorloven zullen we inzetten voor het volgende seizoen, 2022. Een groot deel van de aerodynamica voor 2022, vergeet dat niet, wordt bepaald op basis van hoe goed we dit seizoen presteren. We hebben het over een ‘schone lei’, maar dan zou het niets te maken hebben met de huidige generatie F1-wagens. Je geluk in het kampioenschap gaat beïnvloed worden door de prestaties in 2020, twee seizoenen eerder. Dat is een vreemd systeem om de feedback door te geven. Het hoort blijkbaar bij de uitdaging, het wordt niet helemaal duidelijk als je het reglement voor de eerste keer leest maar dit gaat nog lange tijd invloed hebben.”

F1-teams hebben unaniem ingestemd met de invoering van een aero-handicapsysteem om de grid dichter bijeen te brengen. Hoewel bepaalde mensen dit liever zien dan een systeem met strafgewicht, verwacht Allison niet dat dit de sport kunstmatig gaat maken of dat de slimste ontwerpers in het nadeel zijn. “Ik weet niet zeker of dit systeem anti-innovatie is. Hoeveel aero-test je ook mag doen, hoeveel runs je hebt, hoeveel CFD-tests je kunt doen, het is altijd de bedoeling om innovatief te zijn”, vervolgde hij. “Het geeft de teams met meer mogelijkheden meer kans om zaken te prosteren ten opzichte van de teams die te maken hebben met restricties. De topteams moeten slim te werk gaan om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven presteren ten opzichte van de teams die te maken hebben met meer restricties.”

Met medewerking van Jonathan Noble