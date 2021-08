Mercedes verbaasd door vleugelkeuze van Red Bull in Hongarije

Voorafgaand aan de race op de bochtige Hungaroring was vriend en vijand het erover eens dat de karakteristieken van het circuit beter zouden passen bij de Red Bull RB16B dan bij de Mercedes W12. Het waren echter beide Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas die in de kwalificatie kwamen bovendrijven en hun wagens naar de eerste startrij reden. Max Verstappen en Sergio Perez volgden op gepaste afstand op P3 en P4.

In de race zelf viel er geen vergelijking te maken tussen de prestaties van beide Formule 1-teams, omdat de twee Red Bulls en de Mercedes van Bottas al in de eerste bocht zware schade opliepen. Verstappen kon de race met een zwaar gehavende auto nog uitrijden, Perez en Bottas vielen direct uit.

Achteraf had Mercedes niet direct een antwoord op de vraag waarom het zo'n sterk tempo liet zien op de Hungaroring, maar bij de stal uit Brackley was men wel verbaasd over de beslissing van Red Bull om met de normale achtervleugel te rijden, zegt trackside engineering director Andrew Shovlin. “We dachten dat dit een circuit is dat Red Bull goed zou liggen. Wat ons altijd wat zorgen baart op een circuit waar maximum downforce is vereist, is dat wij daar vaak met onze meest radicale vleugel rijden en zij dan opeens met een versie aan komen zetten die vooral geschikt lijkt voor Monaco.”

“Maar misschien konden ze met die vleugel geen goede balans vinden”, speculeert Shovlin. “Ze zijn er zaterdag vanaf gestapt en voor ons zag het er wat vreemd uit dat je hier met iets anders dan je grootste achtervleugel zou rijden. We hebben de wijsheid niet in pacht, maar het zou kunnen dat ze gewoon moeite hadden om er genoeg druk op de voorkant van de auto mee te krijgen en dat ze daarom terug zijn gevallen op de kleinere vleugel.”

Bij Mercedes zal men de komende dagen druk analyseren waarom het afgelopen weekend beter in vorm was dan Red Bull. Het lijkt erop dat de regerend kampioen zowel op de rechte stukken als in de bochten beter presteerde. “Dat is iets waar we de komende dagen naar kijken”, zegt Shovlin. “Om eerlijk te zijn hebben we nu nog maar een paar kleine ontwikkelingen. We hadden op Silverstone die updates en het lijkt erop dat die ons nuttige prestaties hebben opgeleverd. Eerlijk gezegd zijn we er zelf ook door verrast. Ik bedoel; het is een aangename verrassing, maar we waren wel verrast dat we bijvoorbeeld die marge [van drie tienden] naar de pole hadden.”