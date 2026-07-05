Mercedes vecht de straf voor track limits van Kimi Antonelli tijdens Britse GP niet aan

Het Formule 1-team van Mercedes zal de vijfsecondenstraf van Kimi Antonelli in de Britse GP niet aanvechten, aangezien de kampioenschapsleider buiten de punten finishte.

Op Silverstone reed Antonelli tweede, met een aanzienlijk voordeel qua bandenleven ten opzichte van leider Charles Leclerc, toen de Italiaan zware problemen met het rijgedrag van zijn Mercedes W17 begon te ondervinden.

Het team haalde Antonelli twee keer naar binnen om het probleem te proberen te verhelpen, dat uiteindelijk werd vastgesteld als een kapot wielscherm linksvoor.

Omdat hij niets aan het probleem kon doen, reed Antonelli door, maar viel hij terug uit de strijd naar de negende plaats, de positie waarop hij onder een late safety car over de finish kwam.

Maar omdat Antonelli meerdere keren de baanlimieten had overschreden, gaven de stewards hem een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij terugviel naar de 16de plaats.

Kort na de race zei Mercedes-baas Toto Wolff tegen de media dat het team zou onderzoeken of het zou kunnen proberen Antonelli's straf te laten schrappen vanwege de verzachtende omstandigheid van schade aan de auto.

"We bekijken absoluut of we die straf voor track limits kunnen vermijden," zei Wolff tegen de media. "Aan het eind van het jaar, als we van die straf af kunnen komen, als... deze punten kunnen beslissend zijn voor het kampioenschap.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Gevraagd door Motorsport of hij bedoelde dat er vanwege de schade meer clementie zou moeten zijn, antwoordde Wolff: "Ja, ik denk dat het voor de FIA zeker altijd moeilijk is om te beoordelen. Is de auto zo beschadigd dat hij eigenlijk naar binnen zou moeten komen?

"In dit geval denk ik dat de auto in orde was. Het was alleen één aspect waardoor insturen echt moeilijk was. Dus ik hoop dat ze die situatie accepteren, maar ik weet niet wat de uitkomst zal zijn."

Motorsport heeft nu vernomen dat Mercedes de zaak toch niet verder zal doorzetten. Na het probleem intern te hebben onderzocht in de debrief na de race, heeft Mercedes geaccepteerd dat Antonelli's straf gerechtvaardigd was vanwege het grote aantal uitstapjes buiten de baan.

In hun uitleg van de straf schreven de FIA-stewards: "Het was duidelijk dat auto 12 in ronde 44 bij bocht 6 zonder gerechtvaardigde reden de baan verliet. Dit was de vierde inbreuk op de baanlimieten van de coureur in de race.

"De stewards accepteerden dat auto 12 een mechanisch probleem ondervond. Dat vormde echter geen gerechtvaardigde reden om de baan te verlaten. In overeenstemming met de strafrichtlijnen is de standaardstraf voor een vierde inbreuk op de baanlimieten tijdens de race een tijdstraf van 5 seconden. De stewards legden daarom de standaardstraf op."

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