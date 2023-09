Mercedes: "Upgrades op W14 waardevol, ondanks nieuw concept in 2024"

Na een belabberd Formule 1-seizoen 2022, had Mercedes goede hoop voor 2023. De W14 bleek echter niet een vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger, waardoor in Brackley het roer werd omgegooid en men in Monaco met een nagenoeg nieuwe wagen op de proppen kwam. Een schot in de roos was het nog niet, maar beter ging het al wel. Red Bull Racing is in ieder nog geval nog niet binnen bereik en ook een overwinning is tot dusver niet behaald.

In 2024 gaat het concept weer op de schop in de hoop de terugkeer naar winnen weer te maken. Door deze beslissing gaat een hoop van de W14 naar alle waarschijnlijkheid niet terug te zien zijn op de W15, maar toch leert Mercedes naar eigen zeggen nu al veel over het design voor volgend jaar. Rosie Wait, hoofdstrateeg in Brackley, stelt dat het niet logisch is om de werkzaamheden aan de W14 te staken.

"Hoewel we in de winter pas fundamentele ontwikkelingen aan de W15 doorvoeren, zijn er genoeg dingen op de huidige auto die we kunnen gebruiken om de auto van volgend jaar sneller te maken en beter te leren begrijpen", zegt Wait. "Dat deden we al en blijven we doen. We brengen nieuwe zaken naar de baan en hopelijk verbeteren die de prestaties en maken ze de huidige auto sneller. Het zijn wel allemaal zaken specifiek gericht op gebieden waar we meer inzicht in moeten krijgen. De dingen die we nu testen worden meteen meegenomen in de ontwikkeling van de W15. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat we nog in strijd zijn met Ferrari voor de tweede plek in het kampioenschap. Dat is voor ons allemaal belangrijk. Er zitten nog upgrades in de pijplijn, dus die blijven komen."

Met name de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 2024-auto. Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes, stelt dat men in Brackley goed naar hun feedback luistert om grote veranderingen voor volgend jaar door te voeren. "We houden zeker niet vast aan concepten die we eerder hebben gehad. We zijn ruimdenkend. We hebben aantal behoorlijk pijnlijke jaren achter de rug, maar we zijn een team dat heel hard werkt om te proberen weer naar voren te geraken."