Mercedes update motor om betrouwbaarheid te verbeteren

De wintertest liep op motorisch vlak niet helemaal op rolletjes voor Mercedes. Bij zowel het fabrieksteam als bij Williams moesten meerdere motoren gewisseld worden, terwijl dit niet in lijn der verwachting lag. Bij de eerste test had het merk last van koelingsproblemen van de MGU-H, dit werd voor de tweede testweek opgelost. In de tweede testweek had Mercedes opnieuw problemen, deze zaken werden voor Melbourne opgelost.

Ook tussen de test en de geplande eerste race in Australië werd nog een aantal zaken aangepast. Er zouden in de periode daarna nog meer updates gedaan worden, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Ook de motorafdelingen van F1-teams moesten enige tijd dicht als gevolg van de verplichte shutdown. Omdat de motoren officieel niet in gebruik zijn genomen tijdens de geannuleerde Grand Prix van Australië, heeft Mercedes aan een nieuwe versie mogen werken. Deze wordt in Oostenrijk geïntroduceerd.

"We hebben een andere specificatie dan in Melbourne. We hebben sindsdien een betrouwbaarheidsupdate doorgevoerd", verklaarde een woordvoerder van Mercedes in gesprek met GPUpdate.net. "Dit is het resultaat van de tijd die we hebben kunnen werken sinds Melbourne, met uitzondering van de shutdown. We hopen dat deze oplossingen ons mooie dingen op gaan leveren in deze drukke eerste fase van het seizoen."

Mercedes is niet de enige fabrikant die in Oostenrijk begint met een vernieuwde krachtbron. Eerder werd duidelijk dat ook Honda een 'forse update' heeft gedaan aan de motor die gebruikt werd in Barcelona. Dit was mogelijk omdat er in Japan, waar de fabriek van Honda staat, andere regels golden wat betreft de lockdown.

Met medewerking van Adam Cooper