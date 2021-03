Mercedes pakt zorgen om betrouwbaarheid aan met nieuwe F1-motor

De leiding over de motordivisie van de Duitse renstal is sinds begin dit jaar in handen van Hywel Thomas, die de vertrokken Andy Cowell vervangt. Vorige maand zorgde hij meteen maar voor wat opschudding door te stellen dat Mercedes kampte met een aantal ‘problemen met de motor voor 2021’. Thomas hoopt dat de problemen verleden tijd zijn, zo vertelde hij na de onthulling van de nieuwe W12. Hij legde nauwkeurig uit welke veranderingen de fabrikant heeft doorgevoerd aan de power unit om betrouwbaarheidsproblemen te voorkomen.

“We hebben het werk aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de krachtbron afgerond”, vertelde Thomas. “In 2020 gebruikten we een aluminium structuur die niet zo betrouwbaar was als verwacht, dus we hebben een nieuw legering voor het motorblok geïntroduceerd. We hebben ook wat aanpassingen gedaan om het Energy Recovery System robuuster te maken. Met 23 races op de kalender hebben we een grote uitdaging in 2021, dus we moeten garanderen dat de betrouwbaarheid van de power unit perfect is. Op dat vlak hebben we hard gewerkt en hopelijk betaalt dat zich uit.”

Een ander vlak waarop veranderingen zijn doorgevoerd, is de MGU-K. “In 2020 introduceerden we een geheel opnieuw ontworpen MGU-K, die fors anders was dan voorheen”, aldus Thomas. Qua prestaties zette Mercedes daarmee een stap vooruit, maar dat ging ten koste van het productieproces. “We hadden veel voorbeelden waarin de MGU-K de volledige cyclus meeging en precies deed wat we wilden, maar er waren ook gevallen dat die midden in de cyclus kapot ging. Voor 2021 hebben we gekeken naar het design en geleerd waar die problemen vandaan kwamen. Dat hebben we voor dit jaar veranderd, zodat we een consistentere productieroute hebben waarmee de betrouwbaarheid van de MGU-K verbeterd zou moeten worden.”

Ook zoektocht naar meer vermogen

Toch draaide het bij de nieuwe motor van Mercedes niet alleen om het wegnemen van de zorgen om de betrouwbaarheid. Vanwege de aanstaande bevriezing van het motorreglement was het ook van belang om nog meer prestaties uit de motor te peuteren en ook daar is de fabrikant volgens Thomas druk mee geweest. “We hebben een paar geheel nieuwe innovaties die voor het eerst in de racemotoren verwerkt zijn. We hebben onze zoektocht naar betere thermische efficiëntie van de verbrandingsmotor voortgezet. De meeste ontwikkelingen zitten in de kern van de krachtbron, met het verlangen om maximale output uit het verbrandingsproces te halen. Tegelijkertijd hebben we veranderingen aan de turbo geïntroduceerd om de invloed op de warmteafgifte te minimaliseren. Dat zijn waarschijnlijk de meest opvallende wijzigingen als het gaat om het vermogen en de prestaties van de power unit.”

