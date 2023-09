Lewis Hamilton verlengde in aanloop naar de Grand Prix van Italië, evenals teamgenoot George Russell, zijn contract bij Mercedes met twee seizoenen tot eind 2025. Een looptijd van twee jaar geeft flexibiliteit voor de toekomst; er hoeven geen ingewikkelde ontsnappingclausules op papier te worden gezet voor het geval Mercedes geen competitieve auto bouwt.

“Dit is een dynamische omgeving en het tekenen van een contract voor vijf jaar betekent dat je ook moet praten over een eventuele ontsnappingsclausule voor het geval we hem geen competitieve wagen geven. Dus dat hebben we niet overwogen”, aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff in gesprek met Sky Sports F1. Twee jaar is volgens beide partijen een redelijke termijn om te kunnen voorzien wat er gaat gebeuren. “Dat is waar we ons allebei aan hebben gecommitteerd.”

Wolff heeft er vertrouwen in dat Hamilton zijn loopbaan als Formule 1-coureur bij Mercedes afsluit en ook daarna aan de formatie uit Brackley verbonden blijft. “Ik denk dat zijn rol bij het team nog lange tijd zal doorgaan, ook als hij niet meer racet”, vervolgt de Oostenrijker. “Ik kan me niet voorstellen dat hij voor een ander team zal rijden. Daarnaast zal hij altijd een iconische coureur en persoonlijkheid buiten de sport zijn, dus ik hoop heel erg dat onze reis doorgaat na zijn racecarrière.”

Aangezien ook Russell zijn contract tot eind 2025 heeft verlengd, zou Mercedes voor 2026 wellicht op zoek moeten naar twee nieuwe rijders. Met de ingrijpende reglementswijzigingen die voor dat jaar zijn gepland is dat niet ideaal, maar Wolff maakt zich geen zorgen. “Ik denk dat het voor beide partijen gunstig is als je bij elkaar blijft”, reageert hij. “We moeten een snelle auto maken en hebben een snelle coureur nodig. Maar zoals een bekende voetbalcoach me ooit vertelde: als een goede speler wil vertrekken, dan houd je hem niet tegen. Dus als iemand wil vertrekken, dan moet je gewoon verdergaan.”

Video: Hamilton en Russell over hun nieuwe Mercedes-contract