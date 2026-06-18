Mercedes trekt verzoek tot herziening tijdstraf Russell in

George Russell behoorde in Monaco tot meerdere coureurs die een tijdstraf kregen wegens te hard rijden in de pitstraat. Later bleek echter dat er sprake was geweest van een fout in het tijdwaarnemingssysteem bij de ingang van de pitstraat, waardoor onterecht overschrijdingen werden geregistreerd.

De straf kostte Russell uiteindelijk een kans op een podiumplaats. De Brit loste de straf vervolgens niet op de juiste wijze in, waardoor hij verder terugviel in de uitslag. Ook McLaren-coureur Oscar Piastri werd door de situatie benadeeld. Alpine-coureur Pierre Gasly kreeg zelfs twee tijdstraffen, maar die werden pas na afloop van de race verrekend. Daardoor verloor hij aanvankelijk het podium dat hij tijdens de race had geërfd. Nadat Alpine een verzoek tot herziening had ingediend, besloten de stewards echter om de straffen van Gasly alsnog te schrappen, waardoor de Fransman zijn podiumplaats terugkreeg.

De beslissing rond Gasly, gecombineerd met de onthulling dat er daadwerkelijk een probleem was geweest met de snelheidsmeting in Monaco, bracht Mercedes ertoe om dinsdag eveneens een verzoek tot herziening in te dienen. Het team wilde onderzoeken of ook het resultaat van Russell nog aangepast kon worden.

Die procedure wordt nu echter niet voortgezet. In een verklaring van de FIA staat: "De stewards zijn door Mercedes-AMG Petronas F1 Team geïnformeerd dat het team zijn verzoek tot herziening intrekt met betrekking tot de beslissingen van de stewards tijdens de Grand Prix van Monaco 2026 inzake een overtreding van artikel B1.6.3a van het FIA Formule 1-reglement met betrekking tot auto 63." Mercedes-teambaas Toto Wolff had eerder al aangegeven dat de kans op succes van de procedure beperkt was.

De kwestie rond Monaco is daarmee nog niet volledig afgesloten. Zowel Red Bull Racing als McLaren heeft beroep aangetekend tegen het besluit om Gasly's podiumplaats te herstellen. Beide teams vinden het onterecht dat Gasly profiteert van het feit dat hij zijn straffen niet tijdens de race heeft uitgezeten, terwijl andere coureurs niet op vergelijkbare wijze gecompenseerd konden worden voor onterechte straffen. Die zaak wordt nu behandeld door het Internationale Hof van Beroep van de FIA.