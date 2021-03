Mercedes-baas Wolff twijfelt niet aan toewijding van Hamilton

Na een slepende periode van onderhandelingen kwamen Mercedes en Hamilton er in februari eindelijk uit. De Brit tekende een nieuw eenjarig contract waardoor ze op relatief korte termijn alweer om tafel moeten om afspraken te maken voor 2022. Hoewel de deal de onzekerheid over het komende seizoen heeft weggenomen, is het nog altijd afwachten wat er na volgend jaar gaat gebeuren. Hamilton zei zelf niet echt de noodzaak te zien van het maken van plannen voor de lange termijn en hecht waarde aan de flexibiliteit van een eenjarig contract. “Ik wilde een deal voor een jaar”, zei hij. “Dan kunnen we later wel verder praten of ik meer [seizoenen] zou willen doen.”

Een dergelijk kortlopend contract is voor een toprijder in de Formule 1 ongebruikelijk, maar Wolff ziet het niet als iets negatiefs. Hij twijfelt dan ook niet aan de inzet van de 35-jarige coureur. “Daar heb ik geen enkele twijfel over”, zei Wolff. “Ten eerste, hij geniet nog ontzettend van het racen. We genieten van onze samenwerking en daar hebben we veel over gesproken. Maar hij heeft gelijk als hij zegt dat de tijden zijn veranderd. We hebben allemaal onze prioriteiten wat betreft onze gezondheid. Hij is erg gepassioneerd over zijn initiatieven over racisme en ongelijkheid. Een coureur met zeven wereldtitels heeft het recht om flexibel te willen zijn en na te denken over wat hij in de toekomst wil doen. Of die toekomst nu in de racerij ligt of daarbuiten.”

Naast Hamilton heeft ook Bottas een eenjarig contract. Williams-coureur George Russell is bij Mercedes in beeld om voor 2022 bij de fabrieksformatie in te stappen. Wolff heeft derhalve aangekondigd eerder te willen beginnen aan de gesprekken voor 2020.

