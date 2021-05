Red Bull gaat vanaf volgend seizoen haar eigen motoren in de Formule 1 runnen en het vastleggen van nieuw personeel is inmiddels begonnen. Vorige maand deelde de energiedrankenfabrikant een speldenprik uit door Mercedes-werknemer Ben Hodgkinson binnen te halen. F1-teambaas en Red Bull Powertrains CEO Christian Horner maakte duidelijk dat zijn team bezig is om de beste mensen binnen te halen. Uiteindelijk gaat Red Bull de motor voor 2025 in eigen beheer bouwen. Wolff is niet bezorgd over het feit dat Red Bull personeel bij zijn team weghaalt. Ook denkt de Oostenrijker dat het niet aankomt op wie het meeste geld overheeft voor het behouden van het personeel.

“Als je iemand door geld kwijtraakt is het misschien belangrijk om te kijken naar de kern van het team en te kijken welke waarden daar belangrijk zijn”, gaf Wolff een uitleg. “Het draait niet altijd om het dikste salaris. We winnen soms, we verliezen soms. Maar ik geloof in de filosofie van Mercedes en ik denk dat we een hele goed werkgever zijn. De werkdruk is altijd hoog, maar er is ook tijd voor plezier. Daar kunnen we trots op zijn en dat moeten we koesteren. Er is altijd wat verloop. Maar ik begrijp ook waarom Christian het doet, ze willen een bedrijf opbouwen en dat is waarom je soms flinke sommen geld moet uitgeven. Dat is oké.”

Het feit dat Red Bull voor de toekomst de verschillende opties heeft om bijvoorbeeld een samenwerking te starten met een autofabrikant, is volgens Wolff een slimme zet. “Wat Red Bull en Christian doen is best slim, vooral omdat ze aan de ene kant vertrouwen op hun eigen kracht en een eigen afdeling starten, maar aan de andere kant kunnen ze ook terugvallen op de kennis van Honda”, zei Wolff. “Dat doen ze zonder dat ze de deur sluiten voor een eventuele grote partij als partner, die dan eventueel kan profiteren van de leercurve waar Red Bull nu aan begint. Dat is volgens mij een win-win. Het heeft alleen maar voordelen.”