Wolff lovend over invaller Dudley

Peter Bonnington is wegens medische redenen tijdelijk afwezig en dus moet Lewis Hamilton het in de Grand Prix-weekenden zonder zijn trouwe race-engineer stellen. De twee hebben nog steeds contact met elkaar, wanneer de Mercedes-coureur bijvoorbeeld vragen heeft over de set-up van zijn wagen voor de kwalificatie of race. Maar Hamilton hoort in plaats van 'Bono' de stem van Marcus Dudley in zijn oor tijdens het rijden. Ook in de Verenigde Staten neemt Dudley de honneurs waar.

Hoewel 'Bono' en Hamilton een goed duo zijn gebleken - het tweetal won samen vier titels sinds laatstgenoemde de overstap maakte naar Mercedes - heeft Hamilton met Dudley als het nieuwe 'stemmetje in zijn hoofd' ook de zege kunnen claimen. Teambaas Toto Wolff heeft veel bewondering voor hoe Dudley, die eigenlijk performance engineer is bij de zilverpijlen, de taak op zich nam. De sterke uitvoering onderstreept volgens hem "de ware kracht van Mercedes". "Hij deed het fenomenaal, zoiets is niet makkelijk. Ook het managen van Lewis tijdens de race. Dit laat zien wat onze ware kracht is. Nu Bono er die race niet bij was en het stokje overdroeg, deed Marcus het erg goed samen met Dom [Riefstahl, die de leiding heeft over de race support in de fabriek te Brackley]."

Hamilton was ook lovend over het teamwork met Dudley en Riefstahl. "Ik heb nooit eerder zo nauw samengewerkt met hen, tot ze nu deze grote schoenen moesten vullen. Het is niet makkelijk om in deze sport met een wereldkampioen te werken die over het algemeen veeleisend is. Hij weet min of meer hoe het werkt en is normaal gesproken een heel ontspannen figuur. Daarbovenop komt dat ik veel contact had met Bono en ik hem trots wilde maken. Hij heeft de afgelopen zeven jaar zo'n groot deel van zijn leven aan mij toegewijd en ik denk dat we trots mogen zijn op wat we hebben gepresteerd, vooral na de schade die we aan het begin opliepen."