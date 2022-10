George Russell en Lewis Hamilton kwamen in de Mexicaanse kwalificatie drie tienden seconde tekort op de poletijd van Max Verstappen. De Mercedes-coureurs kenden geen vlekkeloze laatste run in Q3. Russell noemde zijn laatste ronde vreselijk, terwijl Hamilton werd geteisterd door een motorprobleem. Beide heren kunnen in de Grand Prix wel profiteren van de tow van Verstappen op weg naar de eerste bocht net na de start. De run naar die knik is een van de langste van het seizoen. Mercedes heeft over het algemeen een beter tempo in de race, maar teambaas Toto Wolff durft niet te zeggen of het team zondag de auto heeft om te winnen.

"In mijn leven ben ik slechts een paar keer echt zelfverzekerd geweest, maar dat was nooit in de Formule 1", zegt Wolff. "De waarheid is simpelweg dat ik het niet weet. Ik vind het vervelend dat we niet op pole staan, dat was top geweest. Het zou aan de andere kant ook een probleem zijn geweest om Max achter ons te hebben, dit gezien zijn topsnelheid. Als tweede en derde starten kan een voordeel zijn. Ik hoop dat we onze auto's ervoor krijgen en dan aan de horizon verdwijnen. Het wordt hoe dan ook erg lastig."

Is dit Mercedes' beste kans om te winnen?

Mercedes heeft dit jaar nog drie kansen om een overwinning te behalen. Mocht dit niet lukken, dan is het voor het eerst sinds 2011 dat het Duitse merk een F1-seizoen zonder zege afsluit. Red Bull Racing en Ferrari zijn al het hele jaar een maatje te groot. Op de vraag of dit Mercedes' beste kans is om een race winnen, antwoordt Wolff: "Ja, dat denk ik wel. Het is positief dat ook onze simulaties lieten zien dat Mexico het beste bij ons past. Het is goed dat de virtuele en echte wereld met elkaar matchen. Het belangrijkste is dat we de snelheid hebben, langzaam stappen zetten en veel leren voor 2023."

De hoogte van het circuit in Mexico, is een van de grootste voordelen voor Mercedes. Door de ijle lucht neemt de luchtweerstand af. De W13 is voorzien van onderdelen die veel downforce genereren. "Jarenlang was Mexico juist geen goede plek voor ons vanwege die hoogte", vervolgt de chef. "De ontwikkelaars van onze power unit hebben ons van een supersterke krachtbron voorzien. Daarnaast is de auto minder draggy, terwijl we net als anderen met veel downforce rijden. In het verleden waren we hier juist sterk door."

Video: Een samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico