Mercedes staat achter eerdere invoering nieuw motorreglement

De invoering van het nieuwe motorreglement staat nu nog gepland voor 2026, maar onder druk van Red Bull’s wens om na 2021 met de Honda-motoren door te gaan, is die deadline vloeibaar geworden. De motorfabrikanten (Ferrari en Renault) die eerst tegen de plannen van Red Bull waren, gaan daar nu mee akkoord maar willen in ruil daarvoor dat de nieuwe motoren al eerder worden ingevoerd.

Mercedes-chef Wolff kan zich daar prima in vinden. “We hebben de motorreglementen voor 2026 nog niet, maar ik denk dat we allemaal beseffen wat er in de wereld gebeurt. We moeten alles in het werk stellen om de introductie te vervroegen naar 2025. Alle motorfabrikanten zijn akkoord met deze doelstelling.”

Hoewel het akkoord over het naar voren halen van het nieuwe reglement een doorbraak betekende, blijven de fabrikanten het oneens over hoe de overgangsperiode tot aan 2025 precies in te vullen. Dat de motoren bevroren worden is één ding, maar Ferrari wil graag dat dat pas gebeurt als alle krachtbronnen min of meer hetzelfde vermogen leveren. “We moeten overwegen om tot een prestatie-convergentie te komen en er zeker van zijn dat een fabrikant die in vermogen achter loopt, geholpen wordt", aldus teambaas Mattia Binotto. Hoe het dominante Mercedes daar tegen aankijkt is niet duidelijk.

De huidige hybride V6-turbomotoren zijn sinds 2014 in gebruik. Algemeen wordt erkend dat de hybride systemen de motoren veel te duur en complex hebben gemaakt, en er wordt dan ook opgeroepen de volgende generatie eenvoudiger en goedkoper te maken.

