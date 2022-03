Wolff over Abu Dhabi-rapport: FIA heeft geleerd hoe het niet moet

Afgelopen weekend kwam de World Motor Sport Council van de FIA bijeen in Bahrein om onder meer over het rapport te praten dat over het controversiële seizoenseinde was opgesteld. Verschillende maatregelen die de FIA naar aanleiding van de gebeurtenissen in Abu Dhabi had genomen, waren al bekend. Zo zijn er twee nieuwe race directors aangesteld die elkaar gaan afwisselen, zal de dienstdoende wedstrijdleider vanuit Genève worden ondersteund door een Remote Operations Centre en is de veelbesproken regel over hoe de race na een safety car-situatie wordt hervat nu duidelijker geformuleerd.

Wat betreft Mercedes is de kous nu af. Op de vraag of de FIA niet dieper door het stof had moeten gaan in het rapport, laat teambaas Toto Wolff aan onder meer Motorsport.com weten op de eerste plaats blij te zijn dat het rapport naar buiten is gebracht. “Los van of het rapport volledig is of niet en wat erin staat ver genoeg gaat of niet, is het in elk geval een goede stap voorwaarts dat het is vrijgegeven, als het gaat om hoe de sport geleid wordt. Je kan het verder lezen op de manier zoals je wil. Als ik naar onszelf kijk, dan wordt er ergens gesproken van een ‘menselijke fout’. Dat men dat erkent, is erg belangrijk om dit hoofdstuk nu af te kunnen sluiten.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl opperde onlangs dat FIA meer tools moet krijgen om eventuele fouten die zij zelf heeft gemaakt, te herstellen. Gevraagd of zoiets dergelijks niet in het rapport had moeten worden meegenomen, geeft Wolff aan Abu Dhabi nu achter zich te willen laten. “Het rapport mag dan net uit zijn, ik heb zelf geen moment meer aan Abu Dhabi gedacht sinds onze nieuwe auto voor dit jaar niet competitief is gebleken”, bekent hij. “Ik denk dat vooral gekeken moet worden naar de stap die er is gemaakt met de vrijgave van het volledige rapport.“

“Natuurlijk kunnen we het gaan hebben over hoe bepaalde dingen die erin staan geïnterpreteerd kunnen worden en hoe bepaalde zaken precies verwoord zijn. Maar ik ben op de eerste plaats blij dat er meer transparantie is. Ik weet van mijn gesprekken met Mohammed Ben Sulayem [de nieuwe FIA-president] dat hij vastbesloten is om een systeem neer te zetten dat minder foutgevoelig is. Er zijn goede mensen gehaald en er is een virtuele wedstrijdleiding gekomen, die vanuit het FIA-hoofdkwartier opereert. Om die dingen gaat nu. Om met de gedachten bij Abu Dhabi te blijven hangen, maakt ons leven er niet beter op. De beker staat bij iemand anders in de kast. Het verhaal is nu over. Ik denk dat de FIA in elk geval geleerd heeft hoe ze de zaken niet moet aanpakken.”