Mercedes laat toptalent Antonelli voor het eerst proeven aan F1

Antonelli wordt al enige tijd genoemd als mogelijke opvolger van Lewis Hamilton bij het Mercedes F1 Team, nu de Brit volgend jaar verkast naar Ferrari. De pas 17-jarige Italiaan heeft inmiddels zijn eerste Formule 1-meters gemaakt. De jongeling kwam afgelopen dagen op de Red Bull Ring in actie met de Mercedes uit 2021. In totaal reed hij zo’n 500 kilometer. “Ik heb van elke seconde genoten. De eerste dag verliep niet geheel volgens plan: er viel helaas sneeuw dus we konden niet veel rijden. De tweede dag was droog en ik kon veel ronden rijden. Het was erg leuk”, aldus Antonelli op social media.

In de komende maanden heeft Antonelli een uitgebreid testprogramma voor de boeg, naast zijn raceverplichtingen in het FIA Formule 2-kampioenschap. Teambaas Toto Wolff liet recent al weten: “Het programma van Kimi met ouderejaars Formule 1-auto’s staat al lange tijd gepland. Dat is de afgelopen weken niet veranderd. Wat we wel hebben gedaan, is meer testdagen toegevoegd. In de komende maanden zal blijken of hij volgend jaar wel of niet in een F1-auto zit. We geven hem wat testdagen om te wennen aan een Formule 1-bolide.”

Mercedes heeft er bewust voor gekozen om Antonelli zijn eerste meters te laten maken in de auto uit 2021, en niet in het meer relevante 2022-model dat beschikt over grondeffect. Wolff was daarover pijnlijk duidelijk: “We willen hem het gevoel geven hoe het is om in een echt goede auto te zitten, voordat we hem in de 2022-wagen zetten.”