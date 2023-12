Het afgelopen Formule 1-seizoen verliep voor Mercedes totaal niet naar wens. De formatie uit Brackley had de hoop om Red Bull - en dan met name Max Verstappen - het leven zuur te maken, maar al snel bleek dat ijdele hoop. Uiteindelijk trok het team nog de tweede plek in het constructeurskampioenschap over de streep, maar dat voelt voor het team dat jarenlang de sport domineerde als een schrale troost. In de terugblik op het seizoen van SkyF1 verklaart technisch directeur James Allison dat hij al snel doorhad wat er uit de W14 te halen was. "Bij het testen en in de eerste race was duidelijk dat we niet in de buurt kwamen van onze verwachtingen", aldus een openhartige Engelsman.

De technische topman van de Duitse renstal erkent ook dat het bij de mensen binnen het team pijn deed dat de Mercedes van afgelopen seizoen niet deed wat ervan verwacht werd. "Ons werk is dat je het moet doen met wat je hebt in plaats van waar je op hoopt", vertelt Allison, die daarom ook lovende woorden heeft voor wat de mensen binnen het team voor elkaar hebben gekregen. "Het verhaal van dit seizoen is dat we ons uiterste best hebben gedaan vanuit waar we begonnen. En eerlijk gezegd was P2 het beste wat we konden halen. Het geeft ons veel voldoening dat we dat voor elkaar hebben gekregen."

Vanuit Mercedes komen veel geluiden dat de W15 echt de auto gaat worden waarmee ze Red Bull kunnen aanvallen, mede dankzij de lessen die zij in afgelopen seizoen hebben geleerd. Allison erkent ook dat dit seizoen daarom niet als verloren hoeft te worden beschouwd. "We hebben geprobeerd om te leren wat we moesten leren, zodat we een ontzagwekkendere uitdager kunnen zijn voor 2024."

Sidepods niet de oorzaak

In de paddock wordt veel gewezen naar de sidepods als de oorzaak van de tegenvallende resultaten. Allison gelooft dat niet. "We hebben de auto van het puntje van de neus tot het uiterste van de achterkant niet competitief gebouwd", vertelt de 55-jarige Brit. "Het zichtbaarste verschil waren onze sidepods, maar in geen geval was dat de doorslaggevende factor. Het was van voor naar achter niet goed."

