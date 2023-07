Mercedes toont nieuwe voorvleugel in aanloop naar F1 Silverstone

Mercedes is tijdens het Formule 1-seizoen 2023 nog altijd in de achtervolging op Red Bull Racing, dat tot dusver ongenaakbaar is gebleken. In een poging om de achterstand verder te verkleinen, introduceert het merk met de ster een upgrade voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Onderdeel daarvan is een nieuwe voorvleugel. Het nieuwe ontwerp lijkt in grote lijnen op zijn voorganger met onder meer half-vrijstaande verbinding tussen de flap en de endplate. Er is echter een grote verandering in de manier waarop de vleugel over de hele spanwijdte wordt belast en hoe deze samenwerkt met de neus.

De driehoekige verbinding van de voorrand van de endplate is vervangen door een rondere afwerking. Niet alleen de diveplane is hiervoor aangepast, maar ook de welving van de endplate zelf. Het uitstulpseltje met de infraroodsensor voor de banden is door de herziening van het ontwerp van de endplate ook verplaatst. Het is duidelijk dat Mercedes nu voor een plek heeft gekozen waar die vanuit aerodynamisch oogpunt de beste prestaties levert.

De nieuwe voorvleugel van Mercedes met onder meer een aangepast profiel vlak naast de endplate.

De voorste rand van het hoofdvlak van de voorvleugel heeft nu meer contouren gekregen in het buitenste deel (zie rode pijl). De onderkant van het element wordt hierdoor aan de aankomende luchtstroming blootgesteld, terwijl de contouren die erachter al bestonden verder worden versterkt. Het is een ontwerpoplossing die doet denken aan de oplossingen die teams gebruikten onder het vorige technische reglement, maar die ze niet volledig kunnen kopiëren vanwege de radiusregels die sinds vorig seizoen worden gehanteerd.

Mercedes heeft ook aanpassingen doorgevoerd op de plek waar de neus en de voorvleugel samenkomen.

De naar boven gebogen voorste rand van het hoofdelement in het centrale deel van het element (blauwe pijl) is er niet meer op de nieuwe versie. Er is nu gekozen voor een vloeiendere overgang die naar de middellijn afloopt, waar hij samenkomt met de punt van de neus. Dit heeft ook geleid tot het opnieuw profileren van de binnenste delen van de flaps, waardoor hun interactie met de neus is veranderd. Als gevolg van deze wijzigingen lijkt het erop dat ook de neuspunt en de rest van de carrosserie van het neuspaneel zijn aangepast.

Visueel is de verandering het duidelijkst bij de vorm van de twee bovenste flappen. De koordlengte van de beweegbare delen is bij beide flappen veel langer dan bij de vorige versie van de voorvleugel. Er is duidelijk aandacht besteed aan het geven van een kromming aan de achterrand van de bovenste flap, om zo de juiste balans te vinden tussen belasting en stromingsverdeling.

Ook is de komst van een aerodynamischer georiënteerde slot gap seperator in de buitenste bovenhoek (omcirkeld en inzet, hierboven), terwijl de rest van de slot gap seperators nog steeds de conventionelere hoefijzervorm hebben. Mercedes was in 2022 het eerste team dat deze meer aerodynamisch georiënteerde beugeltjes op een voorvleugel verwerkte, hoewel het team er nooit mee racete. Ferrari gebruikt ze het hele seizoen 2023 al, terwijl Haas recent ook een eigen variant heeft getest.