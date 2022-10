Mercedes tevreden na vrijdag: "Maar weet nog niet waar we staan"

De vrijdag van de Grand Prix van Mexico leek vrij probleemloos te verlopen voor Mercedes. In de eerste training mocht Nyck de Vries plaatsnemen in de auto van George Russell, die zelf het stuur weer overnam tijdens VT2. Daarin was de Brit een van de vier coureurs die - door het missen van de eerste sessie - een deel van de training met de normale banden mocht afwerken, voordat de focus naar de bandentest verlegd moest worden. Op de zachte band snelde Russell uiteindelijk naar de toptijd van de tweede training in Mexico-Stad, ruim acht tienden voor naaste achtervolger Yuki Tsunoda. Doordat de coureurs van onder meer Ferrari en Red Bull Racing wel de hele training op de 2023-banden reden, is het echter lastig te zeggen hoe Mercedes er precies voor staat na de vrijdag.

Toch overheerst bij Russell het positieve gevoel na de vrijdagse actie. "Ik denk dat op zijn minst een podiumplek haalbaar is. Dit was een van onze beste, zo niet de beste vrijdag van het jaar", laat de rijder uit King's Lynn optekenen, al houdt hij nog wel een slag om de arm. "We hebben dit seizoen samen veertien podiumplekken behaald, dus dat is absoluut waar we voor gaan. Maar het is lastig te zeggen of het ook echt kan doordat we geen normale tweede training hadden, waarin je normaal de lange runs en achtereenvolgende ronden van je rivalen leert begrijpen. We zouden snel in de problemen kunnen raken als de temperatuur iets hoger of lager is dan nu, waardoor we op zondag alles moeten managen. Het gaat geen normale zaterdag en zondag worden, dat staat vast."

'Weet niet waar we staan, maar voelt goed'

Teamgenoot Lewis Hamilton werkte ook de hele tweede training af op de testbanden, waarop hij uiteindelijk de vierde tijd klokte. Wel was hij daarmee de snelste rijder op die 2023-banden. "Ik voel me goed, heel goed. Over het algemeen had ik vandaag een goede sessie. Ik genoot ervan om op het circuit te rijden", blikt hij terug op zijn vrijdag, hoewel hij ook erkent niet te weten hoe Mercedes er precies voor staat. "De auto begint beter en beter aan te voelen naarmate we er meer aan werken en de auto beter begrijpen. Aan het einde hadden we de bandentest en reden we steeds verkenningsronden. Daardoor weet ik niet waar we staan in vergelijking met de anderen, want iedereen staat op verschillende programma's. Ook George was met een ander programma onderweg, want hij miste de eerste training. Ik heb me op mezelf gefocust en het voelt goed."

Op basis van de actie op de vrijdag in Mexico lijkt Mercedes er goed voor te staan, in ieder geval voor de strijd om de podiumplaatsen. Het onvoorspelbare karakter van de W13 zorgt er echter voor dat Hamilton geen uitspraken durft te doen of er nog veel meer uit de auto te halen valt op zaterdag en zondag. "Ik heb geen idee, je weet het nooit met deze auto. Morgenochtend kan die mij een klap in het gezicht geven en het niet leuk vinden, maar ik hoop dat dit niet het geval is", aldus Hamilton. "Natuurlijk verzetten we nog een berg werk om te kijken of we onszelf nog iets verder naar voren kunnen knokken."

