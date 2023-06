Het Mercedes F1 Team kwam in Monte Carlo in actie met onder meer nieuwe sidepods, een aangepaste voorwielophanging en een verbeterde vloer. Hoewel er door de karakteristieken van het krappe stratencircuit nog weinig conclusies getrokken kunnen worden, was het team positief over de eerste signalen. Teambaas Toto Wolff benadrukt echter nog een belangrijk verbeterpunt: de onbalans in de W14 moet verholpen worden.

Al het gehele seizoen kampen Lewis Hamilton en George Russell met een lastig te voorspellen wagen, waardoor het hen aan vertrouwen ontbeert in de bochten. Wolff zegt over de updates: “De stukjes vielen in elkaar. Dat is belangrijk, maar hij is nog steeds wat wispelturig aan de achterkant. Dat moeten we in de komende races verhelpen. We hebben een nieuwe basis, hiermee moeten we het doen. We zijn nu af van zaken waar we niet zeker van waren, zoals de voorwielophanging of het extravagante bodywork. Dus laten we hiermee aan de slag gaan. We zijn goed in het verfijnen. Het werk dat in de fabriek verzet is om de update hier in Monaco te hebben, is enorm geweest.”

Komend weekend staat de volgende race alweer op het programma: de Grand Prix van Spanje. Hier kan Mercedes veel waardevolle data verzamelen over de update. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is met de middelsnelle en snelle karakteristieken perfect voor het evalueren van aerodynamische prestaties. Mede daarom vond er jarenlang de traditionele F1-wintertest plaats. Wolff denkt echter niet dat er in Barcelona antwoord gevonden wordt op iedere vraag: “Barcelona is niet genoeg. We moeten data verzamelen. Daarom hebben we de update al in Monaco geïnstalleerd. In Barcelona verzamelen en analyseren we verder. De daaropvolgende race in Montreal is weer een buitenbeentje. Hopelijk kunnen we in de komende races de prestaties van de auto echt verbeteren. Maar dat zal niet van de ene op de andere dag gebeuren.”