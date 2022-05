Ook Mercedes test nieuwe upgrades met F1-filmdag op Paul Ricard

Mercedes had zich ongetwijfeld iets anders voorgesteld van het verloop van de eerste vijf Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022. Na acht opeenvolgende wereldtitels bij de constructeurs werd er in vijf races niet gewonnen, terwijl coureurs Lewis Hamilton en George Russell allebei eenmaal het podium mochten beklimmen. Een magere score, die vooral te wijten is aan de W13. De Mercedes-bolide lijkt veel potentie te hebben – zie de vrijdag in Miami – maar kampt in extreme mate met porpoising. Ook zijn er twijfels of het extreme concept voor de sidepods wel goed werkt.

Inmiddels is Mercedes niet langer alleen bezig met het oplossen van porpoising, maar worden er ook nieuwe onderdelen geïntroduceerd. Na een upgrade in Miami komt de Duitse autofabrikant ook in Barcelona met een forse upgrade. Om de nieuwe onderdelen alvast kort aan de tand te kunnen voelen, heeft Mercedes woensdag dan ook de tweede filmdag van 2022 belegd op Circuit Paul Ricard, de thuishaven van de Franse Grand Prix. Russell mocht achter het stuur van de W13 plaatsnemen voor de eerste evaluatie van het upgradepakket, al werden er bovenal ook plaatjes geschoten van de W13 in zijn huidige gedaante. De eerste filmdag werd nog afgewerkt met de auto zoals die in de eerste week van de wintertest was uitgerust.

Teams mogen tijdens een filmdag maximaal 100 kilometer afleggen, maar wat betreft het uitproberen van nieuwe onderdelen zijn er geen beperkingen. Het is dan ook geen verrassing dat Mercedes voorafgaand aan de Spaanse GP alvast even wil kennismaken met de upgrades en daar alvast wat data over wil verzamelen. Ook is de fabrikant niet de enige die tussen de GP’s van Miami en Spanje een filmdag heeft afgewerkt. Afgelopen vrijdag was het al de beurt aan Ferrari, dat op een hermetisch afgesloten Monza ook alvast de nieuwe upgrades voor de F1-75 uitprobeerde.