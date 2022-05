De Duitse fabrikant nam een hele lading updates mee naar Miami, waaronder een extreem aangepakte voorvleugel en een achtervleugel met lage luchtweerstand. Deze aanpassingen brachten George Russell naar de snelste tijd in de tweede training, al zakte de Brit in de kwalificatie door nog onbekende reden terug. In VT3 besloot Mercedes Russell een andere afstelling te geven, maar voor de kwalificatie greep hij toch terug naar de configuratie van de vrijdag. Dit mocht niet baten. Teamgenoot Lewis Hamilton kwalificeerde zich als zesde en dat maakt Toto Wolff optimistisch. De Mercedes-teambaas stelt dat het potentieel van de W13 wordt tegengehouden door porpoising, maar is Miami het bewijs dat Mercedes er goed aan doet vertrouwen te houden in het huidige concept.

"Wij geloven dat ons concept de potentie heeft om vooraan mee te doen, het is echter wel een gevoelig concept", vertelt de Oostenrijker. "Zodra de auto in het juiste window zit, functioneert deze goed. Het is alleen lastig om dit punt te vinden. Onze vloer is veel kwetsbaarder dan die op de andere auto's. Wij geloven wel dat dit de juiste richting is. In Barcelona kunnen we de bolide gaan vergelijken met onze launch auto. Daarna komt pas het moment waarop we moeten gaan besluiten wat we volgend jaar gaan doen. Maar je kunt niet zomaar dit seizoen afschrijven en je richten op volgend jaar, zo werkt het niet. De reglementen veranderen toch niet. Elk weekend begrijpen we de auto beter. We hebben al aangegeven dat dit een experimenteel weekend zou worden."

Zoals bekend heeft de W13 ontzettend last van het stuiteren en dat zorgt ervoor dat het Britse team niet al het potentieel uit de auto kan halen. Vrijdag was de porpoising zeer heftig, maar volgens Wolff heeft een verandering in de afstelling ervoor gezorgd dat het team beter begrijpt wanneer het hobbelen om de hoek komt kijken. "Vrijdag hebben we een glimp gezien van wanneer de auto op de juiste manier is afgesteld", gaat hij verder. "Het belangrijkste was om porpoising onder controle te krijgen. Dat lukte aardig. Een minimale verandering had echter weer een slechte invloed. Met name aan het einde van de kwalificatie hadden onze rijders weer ontzettend veel last van het gestuiter. Dit had veel effect op de remzones en de banden, hierdoor eindigden we als twaalfde en zesde. Het is een zware tijd voor ons. We hadden wel op iets beters gehoopt."

Video: een terugblik op de kwalificatie in Miami