Red Bull Racing domineerde het Formule 1-seizoen 2022. 17 van de 22 Grands Prix waren een prooi voor de renstal uit Milton Keynes. Max Verstappen werd met nog vier wedstrijden te gaan overtuigend kampioen. Slechts een week na het feest op Suzuka streek F1 neer in Austin, waar Red Bull als team de titel won. Toch werden de feestelijkheden overschaduwd doordat de Oostenrijkse equipe in 2021 zich niet aan de regels had gehouden door het budgetplafond te overschrijden. De FIA onderzocht de zaak en kwam tot de conclusie dat het inderdaad niet klopte. Red Bull kreeg een geldboete en minder testtijd in de windtunnel.

Ondanks alle straffen was de basis van de RB18 volgens Toto Wolff zo sterk, dat Red Bull er met de RB19 niet veel van gaat merken. "De auto was vorig jaar met een halve seconde sterker dan de rest", zegt de Mercedes-teambaas. "Voor ons is hun beperkte testtijd een voordeel, maar met die efficiënte auto valt dat wel te compenseren. Voor een groot gedeelte in ieder geval. Op de langere termijn is het goed voor ons." Mercedes zat als constructeurskampioen de afgelopen jaren in dezelfde situatie. Zij hadden als eindwinnaar ook minder testtijd in de windtunnel. "En wij wonnen wel, al hadden wij verder geen straf. Maar wij mochten wel minder tijd in de windtunnel doorbrengen. Het gaat ze zeker wel pijn doen, maar ik herhaal: als zij efficiënt werken, en dat kunnen ze, dan gaat het weinig verschil maken."

Max Verstappen denkt in ieder geval dat Mercedes een serieuze stap gaat zetten. De tweevoudig F1-kampioen verwacht dat het Duitse merk zelfs de grootste concurrent wordt voor de wereldtitel, maar Wolff blijft voorzichtig op dat vlak. "We horen geregeld dit soort berichten, maar we moeten dat bewijzen door telkens de juiste beslissingen te nemen. Ik wil dolgraag een gevecht aan de top", gaat de Oostenrijker verder. "En ik hoop ook dat het niet alleen bij een strijd tussen de drie topteams blijft, maar dat nog iemand anders ons kan bijhalen. Dat is goed voor F1. Dat maakt het leuk."