Mercedes-teambaas Wolff stelt drie auto’s per F1-team voor

Hoewel er dit jaar nog acht races te gaan zijn is er voor 2022 nauwelijks meer een stoeltje te bemachtigen in de Formule 1. Op papier heeft alleen Alfa Romeo nog een plekje vrij voor komend seizoen. Formule 2-coureur Guanyu Zhou is een van de kanshebbers op het plekje naast Valtteri Bottas, waarmee de Chinees volgend jaar de enige Formule 1-debutant op de hele grid zou zijn.

Het feit dat Zhou in beeld is bij Alfa Romeo heeft voor een groot deel te maken met de flinke zak geld die de Chinees met zich mee kan brengen. Voor Formule 2-klassementsleider Oscar Piastri lijkt er volgend jaar geen plek en ook Ferrari-junior Robert Shwartzman hoeft voorlopig niet te rekenen op een racedebuut in de koningsklasse. Red Bull heeft met haar eigen team en met AlphaTauri vier stoeltjes te vergeven in de Formule 1, maar heeft voor 2022 al aan moeten kloppen bij Mercedes-klantenteam Williams om Alexander Albon te kunnen stallen. Het gaat (waarschijnlijk) ten koste van een Formule 1-debuut van Nyck de Vries, die in 2019 nog Formule 2-kampioen werd en dit jaar de Formule E-titel pakte. Steeds meer talenten kijken dan ook naar een toekomst buiten de Formule 1. Zo heeft Ferrari-talent Callum Ilott al zijn zinnen gezet op een toekomst in de IndyCar, de Amerikaanse raceklasse waar dit jaar ook Alpine-talent Christian Lundgaard al debuteerde.

Om jong talent een kans te bieden grapte Williams-teambaas Jost Capito tegenover Sky al over de invoering van “een leeftijdsgrens voor Formule 1-coureurs.” Het naderende afscheid van de 41-jarige Kimi Raikkonen is voor de jonge talenten die dromen van een F1-stoeltje echter een druppel op een gloeiende plaat. Feit blijft namelijk dat er met tien teams op de grid relatief weinig stoeltjes te verdelen zijn. De kans is daarnaast behoorlijk klein dat er de komende jaren een nieuw team bij zal komen. De lat wordt bovendien behoorlijk hoog gelegd, aangezien een geïnteresseerde partij alleen al 200 miljoen dollar aan inschrijfgeld neer moet leggen.

Het hoge inschrijfbedrag moet ervoor zorgen dat alleen serieuze partijen zich melden voor een avontuur aan de Formule 1. Gefaalde projecten als HRT, Virgin en Lotus – drie teams die in 2010 debuteerden maar inmiddels alweer zijn gesneuveld – moeten daarmee voorkomen worden, evenals het befaamde US F1-project dat niet eens van de grond is gekomen. De laatste partij die wel succesvol toetrad tot de Formule 1 kwam eveneens uit Amerika. Het F1-debuut van Haas F1 dateert echter alweer uit 2016.

'Champions League van de autosport'

“Dat de Formule 1 net als de Amerikaanse franchises zo gesloten is, maakt de sport de Champions League van de autosport”, trekt Mercedes-teambaas Toto Wolff de vergelijking met Amerikaanse competities als de NBA en de NFL. Die exclusiviteit heeft volgens de Oostenrijker echter wel een keerzijde: “We moeten ervoor zorgen dat jonge, getalenteerde coureurs een kans krijgen.”

“Ik denk dat we waarschijnlijk één of twee teams tekortkomen”, vult Red Bull-teambaas Christian Horner aan. “Er zijn veel jonge talenten in de Formule 2 die een kans verdienen, maar er zijn simpelweg niet genoeg stoeltjes. Je moet wachten tot een coureur als Kimi terugtreedt voordat er een stoeltje vrijkomt. Ik denk echt dat de Formule 1 nog wel één of twee teams zou kunnen huisvesten.” De komst van meer teams heeft echter als nadeel dat er voor de huidige teams minder prijzengeld te verdelen valt, weet ook Horner: “Als je meer stukken uit een taart moet halen, moet iedereen genoegen nemen met een kleiner stuk.”

Derde auto voor een rookie de oplossing?

Toto Wolff stelt dan ook een andere oplossing voor om jonge talenten toch een kans te kunnen bieden: “We kunnen een derde auto inzetten die alleen bestuurd mag worden door een debutant”, aldus de Oostenrijker. “Je hebt dan in één klap een startopstelling met dertig auto’s.”

Het idee van Wolff klinkt leuk, maar volgens Williams-teamchef Jost Capito is het in de praktijk maar moeilijk te realiseren: “Een team upgraden van twee naar drie auto’s is ongelofelijk moeilijk, dat is een toename van 50 procent. Ik weet niet hoe we dat moeten doen met 22, 23 races per jaar”, aldus Capito. Wolff pareert de kritiek met het plan om de jonge rijders zelf op te laten draaien voor de hogere kosten die de inzet van een derde auto met zich mee zou brengen: “Kleinere teams kunnen deze cockpits financieren met het geld dat de coureurs meenemen of door middel van sponsorinkomsten.”

Met die laatste oplossing lijken vooral paydrivers meer kans te hebben op een Formule 1-avontuur en zijn getalenteerde rijders die geen zak geld met zich meebrengen alsnog niets opgeschoten. Capito stelt dan ook voor om alles lekker te laten zoals het nu is: “Ik vind dat de twintig beste coureurs ter wereld in de Formule 1 moeten racen. Op dit moment is dat denk ik ook het geval”, concludeert de Williams-teambaas. “Er zijn ook andere raceklassen waar men naar kan uitwijken. Het valt niet mee voor de jongeren, maar uiteindelijk komt alleen de crème de la crème bovendrijven.”