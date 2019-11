Wolff voor het eerst sinds 2013 niet bij Formule 1-race

Wolff is van mening dat hij zich een race afwezigheid kan permitteren nu Mercedes voor het zesde jaar op rij zowel de rijders- als constructeurstitel in de Formule 1 heeft veiliggesteld. “Brazilië is de eerste race die ik niet bijwoon sinds 2013”, laat Wolff weten. “Het feit dat beide kampioenschappen binnen zijn, biedt me de mogelijkheid om me in Europa op andere zaken te focussen." Wolff is ervan overtuigd dat het team het ook zonder hem er goed vanaf brengt. "Het is geweldig dat dit kan en te weten dat het team het merk met de ster zowel op als naast de baan op een zo goed mogelijke manier zal vertegenwoordigen.”

Voor Mercedes staat er tijdens de laatste twee races in Brazilië en Abu Dhabi weinig meer op het spel. De Duitse fabrieksformatie wil het Formule 1-seizoen niettemin sterk afsluiten. “We hebben nog twee races te gaan in 2019 en willen het seizoen graag op een positieve noot eindigen”, aldus Wolff, die hoopt dat het team net als in Austin goed voor de dag kan komen in de kwalificatie: “Interlagos is een zeer korte baan, wat met name de kwalificatie erg uitdagend maakt, aangezien de marges heel klein zijn. We hebben sinds de zomerstop over het algemeen niet de snelste auto op zaterdag, maar we hebben in Austin wel de pole weten te pakken en zullen in Sao Paulo opnieuw proberen om van de eerste startrij te starten.”

Vorig jaar was Hamilton de sterkste in de kwalificatie voor de Braziliaanse Grand Prix. De Brit won ook de race, nadat aanvankelijk Max Verstappen er met de winst vandoor leek te gaan totdat de Red Bull-coureur ongelukkig in aanvaring kwam met achterligger Esteban Ocon, die zich van een ronde achterstand probeerde te ontdoen.

