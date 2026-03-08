Polesitter George Russell was in de kwalificatie acht tienden sneller dan de snelste Ferrari, bestuurd door Charles Leclerc, maar dat verschil vertaalde zich niet in een dominante race. Leclerc nam bij de start de leiding over en wisselde in de eerste tien ronden meerdere keren van positie met Russell. Dat duel eindigde toen de Red Bull van Isack Hadjar in ronde 11 stilviel, wat een virtuele safety car veroorzaakte. Terwijl beide Ferrari's buiten bleven, maakte Mercedes optimaal gebruik van de neutralisatie door beide coureurs naar de pits te halen, wat uiteindelijk de basis legde voor een één-twee.

Toch was het tempo van de Scuderia veelzeggend. De snelste tien ronden van Lewis Hamilton kwamen gemiddeld uit op 1.22.557. Daarmee was hij sneller dan Max Verstappen (1.22.632) en Andrea Kimi Antonelli (1.22.635). Teambaas Toto Wolff verwacht daarom niet dat Mercedes dit jaar zonder tegenstand naar de titel zal rijden, in tegenstelling tot wat sommigen misschien verwachten.

"Wat Ferrari betreft: voor de race zeiden mensen dat we aan de horizon zouden verdwijnen. Maar dat bleek niet het geval", aldus de Oostenrijker. "We wisten dat ze sterk zouden zijn bij de start en dat gebeurde ook. In het begin was het een echt gevecht tussen Charles en George. Kimi had een beetje pech dat de batterij niet op het niveau zat waarop die had moeten zijn, wat in zekere mate eigenlijk bij beide auto's het geval was."

Ferrari kwam sterk uit de startblokken in Albert Park. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Polesitter Russell verloor bij de start de leiding aan Leclerc, terwijl Antonelli van de tweede naar de zevende plaats terugviel. "Op een bepaald moment was het een driestrijd tussen de twee Ferrari's en George, en uiteindelijk sloot Kimi weer aan. Het racetempo aan het einde was voor ons erg bemoedigend, maar in het begin zat er niets tussen Ferrari en Mercedes. Bij mij overheerst nu vooral het gevoel dat ons een gevecht met Ferrari te wachten staat."

Dat Leclerc vanaf de vierde startplaats de leiding kon nemen, heeft mogelijk te maken met Ferrari's veronderstelde vermogen om de turbo efficiënter op toeren te brengen wanneer de auto's op de grid staan te wachten op de startlichten. Op de vraag of Mercedes dat aspect snel kan verbeteren, antwoordde Wolff: "Ik weet het niet zeker. Ik denk dat het met de hardware te maken heeft. Een bepaalde configuratie van de hardware en de grootte van de turbo in de motor maken het misschien makkelijker om de turbo op toeren te brengen, wat je een betere start kan geven, al kan dat weer andere delen van het circuit of de race compromitteren."

"Nee, we hebben niets aangepast aan de starts", ging hij verder. "Ik was al blij dat we goed wegkwamen, ook al was de batterij bij geen van beide auto's volledig opgeladen. Als je naar de momenten vlak voor de start kijkt, met die loeiende motoren, denk je: 'Wat gebeurt hier?' Je hoopt dan vooral dat iedereen zonder chaos van zijn plek komt. Voor een eerste race is het volgens mij best goed verlopen."