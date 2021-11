Mercedes: Te vlakke F1-kerbs veroorzaakten problemen in Qatar

Meerdere coureurs liepen tijdens het eerste F1-weekend in Qatar schade op aan hun auto als gevolg van een fikse klap op de kerbstones. Zo moesten Charles Leclerc en Nikita Mazepin zelfs van chassis wisselen, terwijl Pierre Gasly zijn voorvleugel verloor in de slotfase van Q3 en daarmee ook een lekke band veroorzaakte. Daarna waren er in de race maar liefst vier lekke linker voorbanden te noteren bij Valtteri Bottas, Lando Norris, George Russell en Nicholas Latifi. Hoewel nog onduidelijk is wat daar de oorzaak van is, worden de kerbs alom gezien als de aanleiding voor de falende banden.

F1-wedstrijdleider Michael Masi verklaarde na afloop van de race in Losail dat de kerbs op het Qatarese circuit niet uniek zijn. Dit type kerbstone ligt volgens hem op de meeste circuits waar zowel de F1 als de MotoGP actief zijn, zoals de Red Bull Ring in Oostenrijk. “Het zijn de standaard FIA/FIM-kerbs die al tijden naast de laatste twee bochten in Oostenrijk liggen. Een van de punten is dat coureurs probeerden om alles in hun voordeel te gebruiken”, zei Masi. Dat wil volgens trackside engineering director Andrew Shovlin van Mercedes niet zeggen dat de kerbs in Qatar perfect waren. Hij stelt dat het probleem met dit type kerb is dat het coureurs uitnodigt om er met volle snelheid overheen te rijden.

“Het is vreemd. Het probleem is dat de kerbs heel vlak zijn, waardoor je er vol overheen kan rijden. Als je dat doet, zit de voorvleugel heel laag bij de grond en soms raakt hij de grond zelfs even. Ook krijgen de banden een behoorlijke klap”, vertelde Shovlin. “Het is ietwat bizar, maar als de kerbs agressiever waren geweest, wat het waarschijnlijk makkelijker geworden voor de auto’s en de banden. Maar het feit dat je er vol overheen kon en dat dit ook de snelste manier was, houdt in dat je dat ook moet doen. Daar zit het risico in.”

Pirelli onderzoekt rol kerbs bij lekke banden

Hoewel er dus naar de kerbs gewezen wordt als mogelijke oorzaak van de lekke banden in Qatar, doet bandenleverancier Pirelli nog onderzoek naar de daadwerkelijke oorzaak. Topman Mario Isola stelt dat er in dat onderzoek ook gekeken wordt naar de rol die het forse gebruik van de kerbstones heeft gespeeld in het veroorzaken van de kapotte banden. “Ieder klein brokstuk en iedere kerb kan een leeglopende band veroorzaken”, aldus Isola. “Na het verliezen van wat lucht, kan de kapotte band niet langer het hoge energie aan die deze auto’s erop uitoefenen.”