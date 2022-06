Mercedes stuitert door Baku: “Fundamentele verbeteringen nodig”

Mercedes wist de tweede vrije training met slechts één auto in de top-tien af te sluiten. George Russell kwam tot de zevende tijd, maar gaf al 1,3 seconde toe op snelste man Charles Leclerc. Teamgenoot Lewis Hamilton vond zijn naam op de ranglijst terug achter P12, zijn achterstand bedroeg 1,6 seconde. Het hele seizoen kampen beide coureurs al met een flinke portie porpoising en in Azerbeidzjan lijken de problemen misschien nog wel ernstiger dan in eerdere races. Andrew Shovlin geeft dan ook toe dat Mercedes het niet moet zoeken in het finetunen, maar dat er fundamentele verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

“We hebben wat werk te verzetten om tijd te vinden over zowel één ronde als een lange run. De balans is geen groot probleem, maar we missen grip in de bochten en op de rechte stukken is de auto oncomfortabel voor de coureurs, dus dat moeten we vannacht verbeteren”, legt Shovlin uit. “Onze snelheid op de rechte stukken is ook niet geweldig, maar dat komt deels doordat we daar de grond raken. We hadden wat nieuwe onderdelen op de auto, dus we gaan bekijken of dat heeft bijgedragen aan onze problemen. Al met al zitten we niet in een goede positie en zullen we het moeten zoeken in fundamentele verbeteringen, in plaats van dingen finetunen.”

Hamilton was na afloop van de tweede oefensessie niet content. “Het zwaarste vandaag was het stuiteren. We halen aan het einde van het rechte stuk serieuze snelheden en raken daarbij de grond. We staan voor dezelfde problemen als in de vorige race”, stelt de zevenvoudig wereldkampioen, die een experiment in de tweede training niet zag slagen. “Dat voelde niet geweldig, maar we hebben het geprobeerd en er nuttige data mee verzameld om naar te kijken. We gaan zaterdag waarschijnlijk wel terug naar de oorspronkelijke afstelling. Ik weet niet op welk specifiek deel we de 1,3 tot 1,6 seconde naar het front missen. Het meeste lijkt van de rechte stukken te komen, maar we moeten aan de slag en oplossingen vinden.”

Russell dringt aan op gesprekken met F1 over porpoising

Ook bij teamgenoot Russell was er sprake van ongemak door het vele en harde gestuiter in Baku. Doordat meer teams met dit probleem kampen, hoopt de jonge Brit dat de F1-organisatie gaat kijken naar een oplossing voor de lange termijn. “Nu de auto’s zo dicht bij de grond zitten, raken ze in snelle bochten de grond. Dat geldt voor iedereen en het is niet bepaald comfortabel om in te rijden. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen met deze generatie auto’s, maar ik zie het niet voor me dat we de komende vier jaar op deze manier gaan racen. Er zijn voor ons allemaal gesprekken nodig, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”

Video: Het hevige stuiteren bij Hamilton tijdens de eerste training