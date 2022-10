Update: Hamilton onbestraft voor neusknopje, Mercedes beboet

Vlak nadat Lewis Hamilton zich als derde had gekwalificeerd voor de race op het Marina Bay Street Circuit, publiceerde de FIA een document waarin wordt gemeld dat Mercedes zich om 22.15 uur lokale tijd - 16.15 uur in Nederland - moet melden bij de stewards. Veel details worden daarbij niet gemeld, er is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een ‘inaccuraat zelfcontroleformulier’.

De FIA introduceerde in 2019 een systeem waarbij niet meer elke auto voor de eerste vrije training wordt onderworpen aan een technische keuring. In plaats daarvan vullen de teams nu zelf een formulier in om aan te geven dat hun auto’s aan de regels voldoen. Na een sessie voert de FIA nog wel technische controles uit, om te kijken of de wagens inderdaad in lijn met het reglement zijn.

Een team dat het formulier te laat inlevert, wordt op het matje geroepen bij de stewards. De stewards geven in hun publicatie echter niet aan wat Mercedes verkeerd gedaan zou hebben. Motorsport.com heeft vernomen dat het te maken heeft met de neuspiercing die Hamilton in Singapore draagt. De zevenvoudig wereldkampioen moest zich hiervoor eerder op de dag zelf al melden bij de stewards, omdat het dragen van piercings en sieraden tijdens het rijden verboden is. Naar eigen zeggen heeft Hamilton het neusknopje op advies van de doktoren niet weggehaald voor het Grand Prix-weekend in Singapore.

Op eerdergenoemd controleformulier moet een team ook bevestigen dat de coureurs geen juwelen dragen. Mercedes zou daaraan hebben voldaan, omdat het op dat moment nog niet wist dat Hamilton met het neusknopje zou rijden. Omdat de Britse coureur dat dus wel doet, is het formulier in de ogen van de stewards wellicht inaccuraat.

Update 17.45 uur: Hamilton krijgt geen straf voor het rijden met een neusknopje. Mercedes heeft de stewards een medisch document laten zien dat het verhaal van Hamilton bevestigt dat hij de piercing op doktersadvies niet heeft weggehaald voor het Singapore-weekend. Dat was voor de stewards voldoende om de coureur geen straf op te leggen.

Mercedes ontvangt wel een boete voor het inaccurate controleformulier. Het team had hierop inderdaad aangegeven dat Hamilton zonder juwelen zou rijden. “Voor de afgelopen evenementen haalde Hamilton de piercing wel weg. Zonder hem te raadplegen, nam het team aan dat hij dit ook voor dit weekend zou doen”, schrijven de stewards. “De stewards accepteren dat de fout op het formulier niet opzettelijk was. Echter, deze fout zou niet zijn gemaakt als Hamilton wel was geraadpleegd. Gezien de omstandigheden leggen we het team een boete van 25.000 euro op.”