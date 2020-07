Mercedes heeft krachtigste F1-motor: 20 pk meer dan Honda

De twee openingsronden van het Formule 1-seizoen 2020, verreden op de Red Bull Ring, maakten een ding goed duidelijk: wereldkampioen Mercedes heeft de touwtjes nog altijd stevig in handen. Red Bull kan in de persoon van Max Verstappen nog aardig meekomen, Ferrari is de weg volledig kwijt. McLaren, Renault en Racing Point hebben daarentegen een goede stap gezet.

Motorsport.com gaat nog een stapje verder in de analyse over de krachtsverhoudingen. We hebben de telemetriegegevens van de motoren op de zondag van de GP van Stiermarken in handen gekregen. Helaas zorgde Charles Leclerc er eigenhandig voor dat beide Ferrari’s al in de openingsronde uitgeschakeld werden, waardoor er weinig data beschikbaar is over de matig presterende 065/2 fabrieksmotor uit Maranello.

Hoeveel pk heeft een Formule 1-motor?

De Mercedes F1 M11 EQ Performance power unit genereert zo'n duizend pk. Dat is de combinatie van het vermogen van de verbrandingsmotor (meer dan 850 pk) en de hybridesystemen. De MGU-K levert 160 pk. Dat blijkt uit de verkregen data. De piek van duizend pk werd alleen in de eerste ronden bereikt, toen polesitter Lewis Hamilton een gat wilde trekken richting de achtervolgers en daarmee de basis legde voor zijn eerste seizoenszege. Later in de race schroefde het team de mappings terug om de krachtbron niet onnodig te belasten.

Red Bull kon geen enkel moment echt aanspraak maken op de overwinning. Verstappen moest het hoofd buigen voor de suprematie van de Zilverpijlen. De Honda-motor in de RB16 beschikt over 20 pk minder dan de krachtbron in de Mercedes. Dat verschil is qua maximaal vermogen niet enorm groot, het scheelt maximaal een paar tienden.

Het voornaamste verschil zit hem in een ander aspect: naar verluidt finishte Hamilton de race met nog zo’n tien kilogram aan brandstof in zijn tank. Op een circuit waar 106 kilogram brandstof (van de 110 toegestane kilo’s) voldoende is om de finish te halen, duidt dat erop dat Mercedes geen grote risico’s met de strategie wilde nemen. Verstappen finishte daarentegen met een nagenoeg lege tank. Dat kan veroorzaakt worden door een dorstigere Honda-motor, of door een start met minder brandstof aan boord. Omgerekend levert tien kilogram minder brandstof zo’n twee tot drie tienden tijdwinst op, wat erop lijkt te wijzen dat Mercedes nog wel meer achter de hand heeft. Het bewijs van de stap van het merk met de ster in de wintermaanden wordt bevestigd door de betere prestaties van klantenteams Racing Point en Williams.

En hoe zit het met de Renault-motor? De Franse krachtbron heeft sinds de start van het hybridetijdperk altijd moeilijkheden gekend. De E-Tech-20 is niet veel meer dan de power unit waarmee Renault het seizoen 2019 afsloot. De Fransen komen zo’n 35 pk tekort ten opzichte van Mercedes. De betrouwbaarheid is echter nog niet volledig op orde. In beide races eindigde een van de wagens langs de kant vanwege problemen met de radiator, waardoor de watertemperatuur flink opliep.

Over Ferrari kunnen we alleen al op basis van de uitslagen en tijdenlijsten een conclusie trekken: de Scuderia heeft aanzienlijk ingeleverd sinds de FIA het team sommeerde enkele aanpassingen door te voeren. Ook klantenteams Alfa Romeo en Haas komen er nauwelijks aan te pas, wat duidt op een breder probleem. Er is in Maranello nog veel werk aan de winkel.

Met medewerking van Franco Nugnes, Motorsport.com Italië