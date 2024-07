De regerend wereldkampioen bewees op de Red Bull Ring andermaal dat hij niet van plan is om zijn hegemonie op te geven. Voor Mercedes zit er niets anders op dan blijven proberen. “Max rijdt in een andere hemisfeer” concludeert teambaas Toto Wolff in gesprek met Sky. Hij voorspelt dat de Nederlander het hele veld weer op een hoop rijdt in de Grand Prix van Oostenrijk: “Hij is weg. Wij verliezen in de snellere bochten twaalf kilometer per uur ten opzichte van Max. Dan kan je natuurlijk niets beginnen. De achterstand op Max is enorm op een circuit waar je net iets meer dan een minuut over een ronde doet.”

Mercedes moest in de kwalificatie genoegen nemen met de vierde en zesde startpositie, al wonnen beide rijders nog een plek doordat de tijd van Oscar Piastri werd geschrapt. “Wederom moet je de verwachtingen managen”, aldus Wolff. “We verloren een tiende omdat George iets te graag een slipstream van Piastri wilde, en dat viel verkeerd uit. We hebben zeker niet ons ware potentieel benut. Maar dit is gewoonweg waar de auto staat.”

Downforcetekort

Lewis Hamilton had liefst zes tienden achterstand op Verstappen en was volgens Wolff “niet blij met de auto” vanwege een fikse hoeveelheid onderstuur. “Maar ik denk dat het simpelweg met downforce te maken heeft. We hebben hier in de snelle bochten niet genoeg neerwaartse druk.” Dat wordt bevestigd door Hamilton: “Wanneer ik ergens een hap downforce kan vinden en dat aan onze achtervleugel kan hangen, dan zou ik dat direct doen. Maar zo werkt het niet. De auto was beter en gaf geen grote problemen. We komen in de snelle delen enorm veel tekort ten opzichte van Max. Het is ongelofelijk, hoeveel sneller zij daar zijn.”

Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk