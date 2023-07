De kwalificatie voor de Grand Prix van België begon op een natte baan, maar deze droogde snel op. In Q3 draaide het om de allerlaatste ronde om het verschil te maken. Voor Mercedes pakte dat niet helemaal uit zoals gewild: Lewis Hamilton kwam tot de vierde tijd, George Russell moest genoegen nemen met de achtste tijd. Hamilton heeft dan wel het voordeel dat hij een plaats opschuift vanwege de gridstraf van Max Verstappen.

Na de kwalificatie legde teambaas Toto Wolff uit dat er wel een verklaring was voor het verschil in performance tussen de teamgenoten. Waar Hamilton met een smallere achtervleugel reed, had Russell een 'schuurdeur' op de achterkant van zijn W14. Kortom, Russell had meer downforce. Dat kan hem zondag voor wat betreft bandenslijtage ten goede komen, maar leverde hem op de opdrogende baan dus geen voordeel op.

"De derde plek is goed", doelt Wolff op de startplek voor Hamilton. "Je kunt zien dat het vanaf P2 dicht bij elkaar zit. We konden niet echt oordelen of de onderdelen werkten vanwege de verraderlijke omstandigheden. Laten we dus hopen op een droge zaterdag of zondag." Wolff benadrukt dat Hamilton en Russell met 'twee heel verschillende achtervleugels' reden. "Je kunt zien dat Lewis er meer uit wist te halen", geeft de Oostenrijker aan. "Hij [Russell] heeft een soort schuurdeur op de achterkant. Dat kan helpen met de performance van de banden op zondag, maar het hielp vandaag niet. We moeten analyseren waarom dat niet hielp."

Podium het doel voor Hamilton

Hamilton genoot wel van de uitdaging op het opdrogende circuit. "Het is een ongelofelijk circuit om op te rijden", zegt Hamilton. "Het was absoluut zeer hectisch omdat het gewoon constant bleef opdrogen. Het was in het begin erg glibberig en lastig om te zien en het te maximaliseren omdat je weet dat elke ronde sneller zal zijn dan de vorige. Je moet er dus voor zorgen dat je op de baan blijft."

Dat was volgens Hamilton ook de reden dat Mercedes aan het begin van elke sessie er vroeg bij stond. "Het team heeft het geweldig gedaan. Ik hield mijn hoofd koel en probeerde het zoveel mogelijk te maximaliseren." Dat maximaliseren leverde dus niet meer op dan de vierde tijd, op bijna een volle seconde van Max Verstappen. "We staan nog steeds ver van Max af. Behoorlijk indrukwekkend. Maar ik ben echt blij met het resultaat."

Hamilton start dankzij de gridstraf van Verstappen van de derde plek voor de Grand Prix op zondag. Een podium is het doel voor de zevenvoudig wereldkampioen, maar hij weet ook: "Ik heb Max achter me. Maar dat is wel het doel, om die jongens op te jagen." Wat de voorspellingen lastiger maakt, is het feit dat de eerste en enige vrije training was verregend, waardoor teams voor wat betreft de afstelling relatief blind de kwalificatie ingingen. "Niemand deed een echte run in de eerste training. Het was nat, het draaide erom dat we afstelling gereed kregen voor de kwalificatie. Toen het eenmaal opdroogde, was het een groot gokspel. Ik hoop dus dat de auto degelijk is in de long run in de race van morgen", doelt de Brit op de sprintrace. "Maar voor nu is dit een goed begin."

Voor die sprintrace weet Hamilton nog niet helemaal wat hij kan verwachten. Wel weet hij dat het op vrijdag 'niet slecht' voelde. "Het was gewoon dat de auto het behoorlijk goed deed. Alleen verliezen we in de tweede sector een seconde. Ik moet kijken hoe dat zit." Hij geeft daarom toe dat ze bij Mercedes nog wat verbeteringen kunnen doorvoeren. "Maar ik ga morgen mijn best doen en hopelijk gaat het de volgende kwalificatie net zo goed."

Niet slecht, maar had beter gekund

Russell sprak na afloop van de kwalificatie van een 'dynamische sessie', waarin hij 'gewoon de snelheid niet had'. "Om eerlijk te zijn worstelden we in die sessie en we weten niet echt waarom. Ik hou normaliter van dit soort overgangssessies. Maar we zaten er geen enkele ronde bij, dus dat moeten we zien te begrijpen. We weten dat de kwalificatie niet alles is hier, maar ik had absoluut graag wat hoger willen staan."

Het gebrek aan trainingstijd was volgens Russell geen reden, aangezien het 'voor iedereen hetzelfde' was. "Natuurlijk wil je altijd meer ronden rijden om meer begrip te krijgen. De auto voelde niet al te slecht, maar was over het algemeen gewoon langzaam. Dat moeten we zien te begrijpen. Zoals gezegd is de achtste plek geen verschrikkelijke startplaats voor zondag, maar ik had graag hoger willen staan."

Video: Samenvatting kwalificatie Grand Prix van België