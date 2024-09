Voor het Grand Prix-weekend in Singapore is het Formule 1-team van Mercedes eenmalig niet de Zilverpijlen, maar krijgt de W15 een ander kleurtje. Ter ere van het vijftigjarig jubileum van titelsponsor Petronas verschijnt de renstal in het emerald green op de straten van de Aziatische stadstaat. Die kleur is vooral te zien op de neus en de sidepods van de auto.

Sinds 2010 is Petronas een belangrijke sponsor voor Mercedes. In dat jaar keerde de Duitse renstal als fabrieksteam terug in de koningsklasse van de autosport en het miljoenenbedrijf stapte direct in als geldschieter. Petronas is vanaf het begin ook titelsponsor van het team uit Brackley. Samen hebben het team en de sponsor grote successen gevierd. Mercedes won vanaf 2010 acht constructeurs- en zeven coureurstitels. De laatste keer is echter al een tijdje geleden. In 2021 won Mercedes voor het laatst de constructeurstitel, een jaar daarvoor haalde Lewis Hamilton de laatste coureurskroon voor Mercedes binnen.

De keuze om in Singapore met de kleurstelling te verschijnen is niet zomaar. Voor Petronas is dit namelijk de race het dichtst bij huis. De oliemaatschappij is namelijk gevestigd in Maleisië en daar wordt sinds 2017 geen Grand Prix meer verreden.