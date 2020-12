Mercedes lovend over snelheid De Vries bij Formule 1-testdebuut

De Vries mocht dinsdag als beloning voor zijn werk in de Mercedes-simulator afgelopen jaar een dag in de W11 doorbrengen. De coureur uit Sneek ging 110 keer het Yas Marina Circuit rond en reed met een 1.36.595 de tweede tijd van de dag. Alleen tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso klokte een snellere tijd, met de Renault van afgelopen seizoen.

“Voor Nyck was het de eerste dag in een Formule 1-auto en hij heeft indruk op ons gemaakt door maar weinig tijd nodig te hebben om op snelheid te komen en met het tempo dat hij met zowel weinig als veel brandstof in de auto wist te rijden”, zei Shovlin. De Vries had gezelschap van Stoffel Vandoorne, zijn teamgenoot bij het Mercedes Formule E-team en de officiële reserverijder van het Formule 1-team van het Zuid-Duitse merk. “Dit was voorlopig de laatste keer dat we de W11 op de baan zagen. Het was mooi om er nog een laatste keer mee in actie te kunnen komen met onze Formule E-coureurs Nyck en Stoffel. Ze hebben beide een geweldige job gedaan. Zowel Stoffel als Nyck heeft in de simulator een bijdrage aan ons Formule 1-programma geleverd en vandaag was een zeer nuttige kans om ze van het echte werk te laten proeven. En het was een mooie manier voor ons om het seizoen af te sluiten.”

Over de testdag van Vandoorne, die 82 ronden aflegde en met een 1.36.840 voor de derde tijd tekende, zei Shovlin: “Stoffel heeft in de afgelopen paar jaar met enkele van onze vorige wagens gereden, maar het was de eerste keer dat hij met de W11 reed, dus het was interessant om zijn feedback te horen.” Vandoorne was snelste gegaan in de ochtend, maar moest het einde van de middagsessie laten schieten, toen de omstandigheden om een snelle tijd te rijden juist het gunstigst waren. Shovlin: “Helaas moest Stoffel eerder weg vanwege verplichtingen bij zijn Formule E-team, waardoor hij de koelere condities aan het einde van de dag miste, maar we hebben met hem wel zijn volledige programma kunnen afwerken.”