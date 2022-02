Mercedes: Snelheid nieuwe F1-auto’s vergelijkbaar met 2021

De Formule 1 heeft het technische reglement flink overhoop gegooid voor 2022 en dat betekent dat de teams in de komende maand een geheel nieuwe auto gaan presenteren. Daar waar de motoren hetzelfde blijven, is de aerodynamica van de wagens volledig op de schop gegaan. Het doel dat daarmee bereikt moet worden, is dat coureurs elkaar beter kunnen volgen, dat inhalen makkelijker wordt en dat coureurs langer met elkaar in gevecht kunnen blijven. Dat probeert de sport voor elkaar te krijgen door bij het ontwerp van de auto’s vol in te zetten op grondeffect, terwijl de ontwerpteams tegelijkertijd minder vrijheid krijgen.

Aanvankelijk werd verwacht dat de auto’s door de ingrepen enkele seconden per ronde langzamer zouden zijn dan de auto’s die de F1-teams in 2021 nog gebruikten. Inmiddels komen er echter steeds meer geluiden dat het verlies van rondetijd behoorlijk meevalt, nadat de teams meer simulaties hebben uitgevoerd en via de ontwikkeling van de auto meer snelheid hebben gevonden. Het leidt bij Mike Elliott, de technisch directeur van Mercedes, tot de conclusie dat de prestaties van de nieuwe F1-bolides vergelijkbaar worden met waar de vorige F1-auto’s toe in staat waren.

“De algemene prestaties van de nieuwe auto’s liggen waarschijnlijk niet ver van die van de oude”, zegt Elliott in een video van Mercedes. “De intentie van deze reglementen was natuurlijk om te proberen het inhalen te bevorderen, en het gaat nog even duren voordat we zien of dat ook echt is gelukt. De auto is iets zwaarder, de motor gaat iets anders presteren door de E10-brandstof en de manier waarop de aerodynamica werkt en de afstelling die erbij hoort gaan anders zijn. We zullen het pas weten als we daar het maximale uit halen en we gedurende de tests en de eerste races het een en ander ontwikkeld hebben. Maar over het algemeen verwacht ik vrijwel dezelfde prestaties als vorig jaar.”

De afgelopen maanden zijn er al meer geluiden geweest dat het snelheidsverschil tussen de nieuwe F1-auto’s en de oude generatie bolides niet zo groot is als aanvankelijk verwacht werd. Ook bij de autosportfederatie FIA lijkt dat besef er inmiddels te zijn. Hoofd single-seaters Nikolas Tombazis kijkt er niet raar van op als het verschil ten opzichte van 2021 maar een halve seconde per ronde is. “Ik weet het niet zeker, aangezien het afhangt van de banden, hoeveel vermogen ze vinden met hun krachtbron en de rijeigenschappen van de aerodynamica”, zegt Tombazis. “Ik vrees dat ik daar geen antwoord op kan geven, maar het gaat er denk ik bij in de buurt zitten.”