Waar Mercedes in 2022 nog schitterde op Interlagos, kende het team daar dit jaar volgens George Russell haar 'zwakste race' van het seizoen. De Duitse fabrikant is van plan om voor 2024 over te stappen op een volledig nieuwe bolide, maar riskeert daarmee dus wel weer een moeizame seizoenstart zoals in 2022 het geval was. Bovendien kan daarmee veel opgedane kennis van de afgelopen twee jaar uit het raam gegooid worden, maar het team heeft vastgesteld dat er geen toekomst zit in het huidige concept.

Gevraagd of de race in Brazilië, waar Russell uitviel vanwege te hoge krachtbrontemperaturen en Lewis Hamilton wegzakte tot de achtste plaats, het vertrouwen van het team had geschaad wat betreft kennis van de huidige reglementen, antwoordt teambaas Toto Wolff: "Nee, het heeft eerder bevestigd dat de stappen die we hebben ondernomen de juiste zijn. Dus we weten in ieder geval dat het bevestigt dat het traject om fundamenteel te veranderen juist is."

"Vorig jaar sloopten we de concurrentie op de zaterdag en zondag op Interlagos, toen dachten we: 'Doen we er goed aan om door te gaan met het huidige chassis?' Nu is het vrij duidelijk", vervolgt Wolff. "Dit is verschrikkelijk voor het hele team. Ik zou willen dat we aan het nieuwe seizoen konden beginnen en ons konden concentreren op de nieuwe auto."

Afstelling aanpassen

Mercedes zat na de sprintrace - waarin ook al duidelijk werd dat Hamilton en Russell in de lange run het tempo niet konden volhouden - met de nodige vraagtekens. Dusdanig dat het team overwoog om de afstelling van de auto's aan te passen terwijl de parc ferme-regels van kracht waren, waardoor zij vanuit de pitstraat zouden moeten starten. Er was echter een duidelijke reden waarom Mercedes daar van afzag. "We wisten niet fundamenteel wat we zouden moeten veranderen, want er is een veel groter probleem", legt Wolff uit. "We hebben erover nagedacht [om vanuit de pitstraat te starten] maar als je denkt aan het maximaliseren van de punten, was het waarschijnlijk juist om op deze manier te starten."

Mercedes gelooft dat het al beter begrijpt wat er fout is gegaan met de W14. De nummer twee bij de constructeurs geeft toe dat het te conservatief is geweest en dat de bolide te hoog lag, waardoor het snelheid inleverde. Daarom zal de opvolger van de W14 naar alle waarschijnlijkheid weer een stuk dichter tegen het asfalt rijden. Het team riskeert daarmee weer de porpoising-problemen van de W13, maar ze hebben er nu meer vertrouwen in dat ze dat kunnen voorkomen. "Ik heb me in dertien jaar nog nooit optimistisch of zelfverzekerd gevoeld", waakt Wolff voor te veel enthousiasme over de nieuwe bolide. "Het is misschien meer mijn probleem en mijn brein: het glas is altijd half leeg. Maar we weten dat we de auto compleet veranderen en dat we een uitschieter zijn vergeleken met de afgelopen acht jaar, waarin we vooraan hebben gestaan, solide zijn geweest en met de structuur en de mensen om vooraan te presteren", aldus de Oostenrijker, die stelt dat het bij de W14 vooral draait om het plakken van pleisters.