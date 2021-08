Mercedes, Perez en acht collega's grijpen naar nieuwe F1-motor op Spa

Voor de eerste race na de zomerstop grijpen veel teams naar een compleet nieuwe motor of in ieder geval naar nieuwe motorcomponenten. Bij het topteam van Mercedes en bij Red Bull-coureur Sergio Perez gaat het om een interne verbrandingsmotor, de turbo, MGU-H en MGU-K. In alle gevallen zetten de teams het laatste component in dat beschikbaar is zonder een gridstraf te krijgen. Zo gaat het bij alle coureurs om de derde verbrandingsmotor van dit seizoen en volgt er bij het vierde exemplaar een gridstraf.

Max Verstappen heeft na de zware crash op Silverstone al eerder naar zijn derde motor moeten grijpen. Belangrijk verschil met de rivalen van Mercedes is dat het eerdere exemplaar van de Nederlander niet meer kan meedraaien in de zogenaamde pool. Zo zijn de tweede motoren van Verstappen en zijn teamgenoot Perez afgeschreven door crashes, terwijl de Mercedes-coureurs nog wel kunnen rouleren met eerdere motoren. Het maakt dat Mercedes de afgelegde kilometers naar wens over verschillende motoren kan verdelen, terwijl Verstappen en Perez op enig moment een onvermijdelijke gridstraf moeten incasseren.

Ferrari houdt upgrade nog even achter de hand

Bij al van de onderstaande componenten gaat het om dezelfde specificatie als voorheen. Doordat de motorische doorontwikkeling grotendeels is lamgelegd en teams maar één upgrade per jaar mogen introduceren, valt er geen vermogenswinst te verwachten. De enige uitzondering is bij het team van Ferrari te vinden. Het Italiaanse team heeft voorafgaand aan dit jaar geen motorische upgrade doorgevoerd, waardoor de Scuderia die nog tegoed heeft.

Charles Leclerc en Mattia Binotto hebben aan onder meer Motorsport.com Nederland laten weten dat die upgrade nog niet op Spa wordt geïntroduceerd. "Om eerlijk te zijn weet ik nog niet precies wanneer ik de nieuwe motor krijg, maar het zal in ieder geval niet dit weekend zijn", sprak Leclerc. Zijn teambaas voegde toe: "Die motorische upgrade moet vooral richting het einde van dit seizoen een belangrijke stap voor ons vormen." Dat Leclerc in Spa wel alvast naar zijn derde en laatst toegestane motor grijpt, betekent dat ook de Monegask een gridstraf incasseert als Ferrari met de update komt. Dat zal immers zijn vierde motor worden.