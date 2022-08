Mercedes: Schok van problemen in 2022 heeft team geen kwaad gedaan

In de eerste acht seizoenen van het hybride tijdperk van de Formule 1 stond er in het constructeurskampioenschap geen maat op Mercedes. Acht keer veroverde het Duitse merk met de ster de wereldtitel bij de constructeurs en maar liefst zeven keer werd ook de titel bij de coureurs gewonnen. Hoe anders loopt het anno 2022 bij Mercedes. In de dertien races voor de zomerstop werd geen enkele keer gewonnen en stonden Lewis Hamilton en George Russell maar twee keer gezamenlijk op het podium. De W13 is namelijk een lastige auto gebleken, die vooral in de eerste fase van het seizoen kampte met veel problemen rond porpoising en bouncing. Toch ziet Andrew Shovlin ook de voordelen van zo'n lastige seizoensstart, zo vertelt hij in gesprek met Motorsport.com.

"Het is fijn om een heel andere uitdaging te hebben. Vroeg in het jaar waren er zeker momenten waarvan we niet hebben genoten, die binnen het team vrij stressvol waren. Maar engineers houden ervan als er problemen zijn die moeten worden opgelost", zegt het hoofd trackside engineering van Mercedes over de uitdagende start van 2022. "En er waren ook perioden waarin we dominant waren en niet echt directe tegenstand hadden, waardoor het ietwat saai en voorspelbaar werd. Dus al deze uitdagingen helpen je uiteindelijk om beter te worden. Op dit moment hebben we een goede ontwikkelingssnelheid. En als we ons terug naar voren kunnen ontwikkelen, denk ik dat het team zijn zelfvertrouwen terugkrijgt. Dit jaar was tot dusver gewoon een kwestie van het vertrouwen heropbouwen van een team dat heel sterk was en dat een beetje een schok heeft gehad. Het is dus een moeilijke, maar goede uitdaging voor ons geweest."

Inmiddels staat Mercedes er alweer een stuk beter voor dan bij de start van het seizoen, maar er is nog werk aan de winkel om echt te kunnen strijden met Red Bull Racing en Ferrari. Shovlin hoopt echter dat de renstal op dezelfde manier kan terugslaan als na de slecht verlopen Singaporese GP van 2015. "Als je de engineers vraagt wat hun hoogtepunten zijn, dan zeggen velen dat dit het werk was dat we na Singapore hebben verzet. Toen we het daaropvolgende jaar terugkeerden, domineerden we. Het is de manier waarop dit team heeft samengewerkt om enkele van deze problemen op te lossen. Er zijn dit jaar dingen geweest die ons verrast hebben, maar ik denk dat de kracht van dit team bij onze mensen ligt. Dit is zeer uitdagend geweest, maar we zijn hierdoor allemaal wijzer en meer ervaren geworden. Voor de langere termijn denk ik niet dat dit het team kwaad doet."

