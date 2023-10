De Formule 1-auto van Lewis Hamilton werd uit de uitslag geschrapt nadat de FIA ontdekte dat de skid blocks te versleten waren. Dit millimeterwerk zorgde voor diskwalificatie en dus verloor het Duitse merk belangrijke punten, aangezien de Brit tweede was geworden. Het zorgde voor schaamte en een naar gevoel in Brackley. "Het deed pijn. Iedereen voelde dat", zegt James Allison, technisch directeur. "We houden er niet van om aan de verkeerde kant van de regels te zitten en alleen maar te klagen over de verloren punten."

Het grootste probleem was na een analyse dat Mercedes simpelweg te weinig marge had genomen bij het afstellen van de auto. Daar hielp ook het hobbelige asfalt van het Circuit of the Americas niet mee. De W14 van de zevenvoudig wereldkampioen klapte in een poging de race te winnen, zo vaak tegen de grond dat het ze duur kwam te staan. Echter was in de eerste vrije training nog geen probleem te bespeuren. "Austin heeft asfalt met veel hobbels. Je bent dus kwetsbaar met het stuiteren van de auto op de grond. Aan het einde van de eerste vrije training namen we simpelweg niet voldoende marge. Na het afstellen controleerden we de plank. Alles zag er prima en onaangetast uit. Maar het resultaat spreekt voor zich", zegt Allison. "Wat we hadden was illegaal. Het was duidelijk dat we de auto wat hoger hadden moet afstellen om onszelf die marge te geven."

De Britse ingenieur zegt ook dat de sprintrace niet bijdroeg aan het goed afstellen van de auto. Alle F1-coureurs krijgen slechts 60 minuten de tijd de wagen goed op orde te krijgen. Na VT1 gaan de bolides in parc fermé en levert extra sleutelen een straf op, zoals we bij Aston Martin en Haas zagen. Mercedes weet in ieder geval dat het verkeerd gehandeld heeft. "Het was een fout, een begrijpelijke fout. In een sprintweekend is het veel lastiger om het goed te doen, met name op een hobbelige baan. Maar dit is een les voor de toekomst. We moeten meer marge nemen, met name op een hobbelig circuit", besluit hij.

