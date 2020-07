Mercedes brengt nieuwe versnellingsbakonderdelen naar Spielberg

De trillingen die het gehobbel over de agressieve kerbstones van de Red Bull Ring veroorzaakten, zorgen onderhuids namelijk voor storingen in het elektrische systeem dat de versnellingsbakken aandrijft.

Op de thuisbasis van Mercedes wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, maar James Vowles, het hoofd van de afdeling strategie, is bang dat er geen eenvoudige oplossing te vinden is. “We hebben in de fabriek een aantal mensen die dag en nacht aan een oplossing werken. Sterker nog, tot aan de Grand Prix werken ze parallel [in dubbele teams]. Al tijdens de race waren ze aan het bekijken waar het probleem vandaan kwam. Als het iets voor de hand liggends zou zijn dan hadden we het al opgelost. Alles wat we nu weten is dat als we dit probleem niet bijtijds tackelen we over een paar dagen weer moeilijkheden gaan krijgen. Het is een complex probleem.”

Teambaas Toto Wolff zegt dat het team afgelopen zondag door het oog van de naald is gekropen. “Op papier zag het er zondag goed uit, maar de realiteit is dat we geluk hebben gehad dat we de race hebben kunnen finishen. De betrouwbaarheid was echt een zorg en is iets waar we hard aan werken.” Het team neemt voor de tweede race op de Red Bull Ring komende zondag voor de zekerheid nieuwe onderdelen mee. “We hopen komend weekend met die nieuwe onderdelen de situatie te kunnen verbeteren", besluit Wolff.

Overigens verwacht Mercedes dat de trillingen op andere circuits minder zullen zijn en dat de problemen dus beperkt blijven tot de Red Bull Ring.