Mercedes betaalt 4,8 miljoen dollar F1-inschrijfgeld in 2022

De Formule 1 introduceerde in 2013 een nieuw systeem om het inschrijfgeld voor de diverse teams te bepalen. Sindsdien moeten de renstallen forse bedragen inleggen om aan de start van de F1-races te mogen verschijnen. Het inschrijfgeld is opgebouwd uit een standaardtarief van 577.278 dollar, plus een bedrag per gescoord WK-punt. Voor de kampioen bij de constructeurs komt dit neer op 6.926 dollar per punt, de overige teams betalen 5.770 dollar per punt. Dat zijn de bedragen die in de nieuwste versie van de F1 sportieve reglementen zijn opgenomen, waarbij ook een inflatie van 1,4 procent ten opzichte van vorig seizoen is meegerekend.

Als constructeurskampioen betaalt Mercedes vanzelfsprekend het hoogste bedrag aan inschrijfgeld voor het Formule 1-seizoen 2021. De renstal scoorde afgelopen seizoen met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas 613,5 punten, wat goed is voor 4.826.379 dollar - omgerekend ruim 4,2 miljoen euro - aan startgeld. Dat is iets meer dan het team in 2021 moest betalen, maar nog altijd fors minder dan het recordbedrag van 5.490.812 dollar dat in 2020 betaald moest worden. Mercedes scoorde in het seizoen 2019 namelijk 739 punten en doordat het inschrijfgeld wordt gebaseerd op het aantal punten, liep het bedrag destijds op tot boven de 5 miljoen dollar.

Daar waar het inschrijfgeld van Mercedes ietwat steeg, is er bij Red Bull Racing sprake van een forse toename. Afgelopen jaar betaalde de Oostenrijkse formatie nog 2,7 miljoen dollar aan startgeld, maar door de 585,5 gescoorde punten in 2021 moet men in 2022 maar liefst 3.955.613 dollar afdragen aan de FIA. Ook bij Ferrari is een forse toename van het inschrijfgeld te noteren. De Scuderia maakt dit jaar 2,4 miljoen dollar over naar de FIA om te mogen starten in de Formule 1, terwijl het team vorig jaar slechts 1,4 miljoen dollar betaalde na het dramatisch verlopen 2020. Haas F1 Team bleef als enige puntloos gedurende 2021 en dat betekent dat de Amerikaanse renstal ook het minste inschrijfgeld betaalt. Zij dragen alleen het standaardtarief af.

In de onderstaande tabel zie je welke bedragen de F1-teams dit jaar moeten afdragen.

Inschrijfgeld F1-teams in 2022

Team Punten Inschrijfgeld voor punten Totaal inschrijfgeld Mercedes 613,5 $4.249.101 $4.826.379 Red Bull 585,5 $3.378.335 $3.955.613 Ferrari 323,5 $1.866.595 $2.443.873 McLaren 275 $1.586.750 $2.164.028 Alpine 155 $894.350 $1.471.628 AlphaTauri 142 $819.340 $1.396.618 Aston Martin 77 $444.290 $1.021.568 Williams 23 $132.710 $709.988 Alfa Romeo 13 $75.010 $652.288 Haas 0 0 $577.280

Inschrijfgeld F1-teams in 2021

Team Punten Inschrijfgeld voor punten Totaal inschrijfgeld Mercedes 573 $3.913.590 $4.482.898 Red Bull 319 $2.178.770 $2.748.078 McLaren 202 $1.379.660 $1.948.968 Racing Point 195 $1.331.850 $1.901.158 Renault 181 $1.236.230 $1.805.538 Ferrari 131 $894.730 $1.464.038 AlphaTauri 107 $730.810 $1.300.118 Alfa Romeo 8 $54.640 $623.948 Haas 3 $20.490 $589.798 Williams 0 $0 $569.308