Mercedes reageert: "Eind 2020 hoorden we Red Bull en Ferrari niet"

In het porpoising-debat lijkt de strijd over het lopende seizoen enigszins gestreden. Vanaf Spa-Francorchamps grijpt de FIA in met onder meer aangescherpte controles om flexi floors en trucjes met de skid blocks tegen te gaan. Dat betekent echter nog niet dat de discussie volledig ten einde is. Sterker nog: het strijdtoneel is verschoven naar het Formule 1-seizoen 2023. De FIA wil de regels daarvoor aanpassen door de vloerranden verplicht 25 millimeter te verhogen en het beginpunt van de diffuser eveneens te verhogen. Het betekent concreet dat teams die nu lager zitten qua rijhoogte omhoog moeten en dat ze het grondeffect minder effectief kunnen laten werken.

Christian Horner ziet het als een straf voor teams die het momenteel goed voor elkaar hebben en voegt toe dat het ingrepen zijn om 'één bepaald team' te helpen. Met die woorden refereert hij natuurlijk aan Mercedes, al heeft dat merk logischerwijs een andere kijk op de zaak. Tijdens de persconferentie in Le Castellet reageert Andrew Shovlin namens het merk met de ster: "De realiteit is dat wij eraan werken om onze eigen problemen op te lossen en dat we daar ook goede vooruitgang mee boeken. Je kunt de reden wel raden waarom bepaalde teams niet willen dat het reglement verandert. Maar als Mercedes weten we helemaal niet of de reglementswijzigingen bij ons passen."

'Toen hoorde je Red Bull en Ferrari niet'

"Als nog eens terugdenkt aan de veranderingen die tussen 2020 en 2021 zijn doorgevoerd, dan wisten we ook niet dat die ons concept pijn zouden doen en dat ze auto's met een hoge rake amper zouden raken", duidt Shovlin op de aangepaste vloer. Destijds werd er een inkeping voor de achterwielen voorgeschreven om downforce te verliezen, die teams met een lage rake harder bleek te raken dan pakweg Red Bull. Shovlin kan het dan ook niet laten om nog even een sneer uit te delen: "Toen deze voorstellen in 2020 werden doorgevoerd uit veiligheidsredenen, hoorde je Red Bull niet zeggen dat ze tegen waren en toen hoorde je Ferrari ook niet zeggen dat ze tegen waren. Maar nog veel belangrijker is dat Mercedes toen ook niet heeft gezegd tegen te zijn."

"Door het effect van toen kunnen we nu ook niet met zekerheid zeggen dat de ingrepen in het voordeel van Mercedes zijn." Desondanks is wel helder wat het verhogen van de vloerranden met 25 millimeter gaat doen. Het raakt teams die nu lager kunnen qua rijhoogte en dus is het logisch dat een meerderheid van de teams een compromis wil. Dat compromis zou een verhoging van 10 millimeter moeten zijn, maar daar ziet Mercedes niets in. "Die andere teams denken 'een verandering kan wel, maar die moet zo klein mogelijk zijn'. Maar F1 moet de veiligheid absoluut niet uit het oog verliezen", wil Mercedes niet dat de FIA toegeeft. "We hebben dit jaar al een paar serieuze incidenten gezien, waarbij een bodemplaat de grond raakte door het bottomen en een coureur de controle verloor. Het draait dus absoluut nog wel om het veiligheidsargument en ook om het comfort van de coureurs."