Waarom Mercedes niet kan overstappen naar high rake-concept

De F1 heeft voor het seizoen 2021 de reglementen aan de vloer gewijzigd. Het downforceniveau moest hierdoor zo’n 10 procent afnemen. Dit is gedaan op verzoek van bandenleverancier Pirelli, die dit seizoen nagenoeg dezelfde banden levert. Uit angst dat deze banden de toenemende krachten niet aankunnen, is er een technische wijziging aan de bolides voorgeschreven. Tijdens de wintertest en de openingsrace in Bahrein bleek dat vooral de teams met een ‘low rake’-concept, zoals Mercedes en Aston Martin, daar hinder van ondervinden. Aston Martin beweert een seconde per ronde te hebben verloren door de aanpassingen. Teams met een ‘high rake’, zoals Red Bull Racing, lijken veel minder te verliezen door de wijziging.

Mercedes en Aston Martin kunnen de rake, de hoek van de neus ten opzichte van de achterzijde van de wagen, nog wel iets aanpassen maar eenzelfde rake als Red Bull Racing is technisch onmogelijk. Daarvoor zou niet alleen een volledig nieuwe achterwielophanging nodig zijn, iets wat onder de huidige reglementen niet is toegestaan, maar ook het aerodynamisch platform zou vanaf nul opnieuw opgebouwd moeten worden.

Mercedes trackside engineering chief Andrew Shovlin stelt dat het maanden kan duren om het huidige downforceniveau terug te vinden wanneer men zo’n rigoureuze overstap zou maken. Tegen die tijd is de titelstrijd allang verloren, stelt hij: “We hebben een wagen waarmee we een kampioenschap kunnen winnen als we slimme keuzes maken, hem goed ontwikkelen en gedurende het jaar goed werk leveren. Qua high of low rake kunnen we niets veranderen. We kunnen zeker niet opeens de achterzijde van onze wagen 30 millimeter hoger zetten en daarmee aan de slag gaan. Dat zou het seizoen bij voorbaat afschrijven. Daarmee zouden we veel te veel tijd verliezen om dat weer goed te maken. Het is gewoon niet praktisch.”

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer voegt toe dat de regels rondom de achterwielophanging een aanpassing onmogelijk maken: “Voor het eerst in mijn 24 jaar in deze sport hebben we de ophanging vanwege de COVID-regels moeten homologeren. Je kunt het enkel veranderen als je je tokens gebruikt hebt voor de ophanging. Dus zelfs als we aan de achterzijde met een rijhoogte van 150 millimeter willen racen, dan kan dat niet.”

