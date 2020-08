Mercedes over vermeende rol in Racing Point-zaak: “Totale onzin”

Middenmoter Racing Point zorgde tijdens de Formule 1-wintertests in Barcelona voor heel wat gefronste wenkbrauwen. De nieuwe RP20 had opvallend veel weg van de Mercedes uit 2019. Concurrent Renault tekende na de Grand Prix van Stiermarken voor het eerst officieel protest aan tegen het ontwerp van de brake ducts, waarna Racing Point werd bestraft met een boete van 400.000 euro en vijftien constructeurspunten in mindering werden gebracht. Het team beweert nog altijd dat de brake ducts ontworpen zijn op basis van foto’s van de Mercedes, wat reglementair toegestaan is.

In de uitspraak van de stewards werd Mercedes vrijgesproken, al hebben Ferrari-teambaas Mattia Binotto en Red Bull Racing-topman Christian Horner openlijk hun twijfels geuit. De Brit zei: “Als het team in kwestie schuldig wordt bevonden aan het ontvangen van ontwerpen, dan werkte het team dat de ontwerpen afgestaan heeft toch ook in strijd met de reglementen?” Mercedes F1-teambaas Toto Wolff verdedigt zich stellig en benadrukt dat het onterecht is om te veronderstellen dat Mercedes een rol heeft gespeeld en de ontwerptekeningen heeft doorgespeeld: “We zouden het weten als onze wagen gekopieerd werd op basis van meer dan alleen foto’s. Daarom is het naar mijn mening totale onzin om dat argument te gebruiken. Ik zal mijn merk stevig verdedigen als iemand ervoor kiest om die route te bewandelen.”

Op de vraag van Motorsport.com of de aantijgingen het gevolg zijn van het feit dat Mercedes al jarenlang de dominante factor in de sport is en de concurrentie op deze manier probeert het team te ondermijnen, zei Wolff: “Ik denk niet dat het te maken heeft met het feit dat we de leiders zijn. Formule 1 is altijd strijd geweest, zowel op als naast de baan. Zo hard als we op zaterdag en zondag racen, zo hard is ook de politieke strijd. Dat is altijd zo geweest. De Racing Point-zaak is een kans voor je directe concurrenten om ons het vuur aan de schenen te leggen. Wij hebben een duidelijke positie in deze zaak. Wat dat betreft raakt het ons niet en zou het ons niet moeten raken, want de FIA heeft dat al duidelijk gemaakt.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith