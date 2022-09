Mercedes: Duurde maanden om problemen W13 op te lossen

Het team van Mercedes probeert al het hele jaar het gat met Ferrari en Red Bull te dichten, terwijl de kans op een overwinning dit jaar steeds kleiner wordt. Het gekozen concept door het Duitse team bleek niet de juiste strategie voor het huidige Formule 1-seizoen; de performance bleek onvoldoende, de auto stuitert op veel circuits intenser dan andere teams en het heeft een matige wegligging ten opzichte van Ferrari en Red Bull. Het design waarbij downforce zoveel mogelijk dicht bij de grond wordt gecreëerd, was tevens geen verstandige keuze van de ontwerpers van de W13.

Het team uit Brackley is er echter van overtuigd dat ze hun problemen hebben achterhaald, terwijl de focus nu meer verschuift naar 2023. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat het vinden van de problemen zeer tijdrovend was. “Voor de auto die we eerst hadden ontwikkeld ontbraken de hulpmiddelen, de simulaties en het inzicht om te detecteren waar de problemen zich bevonden in de auto die we hadden gecreëerd”, aldus de Oostenrijker. “We konden de aerodynamica van de auto niet gebruiken zoals we graag wilden, en mechanisch gezien was de auto nooit goed afgesteld. Het duurde maanden om sommige keuzes van de auto ongedaan te maken.” Hoewel het lek boven lijkt te zijn, relativeert Wolff de situatie waar Mercedes zich nu in bevindt: “Het is niet dat ik nu denk dat we de heilige graal hebben ontdekt, en dat het volgende seizoen een gegarandeerd succes wordt.”

Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton lijkt vertrouwen in zijn team te hebben. De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat de keuzes die vandaag worden gemaakt, een positieve impact hebben op de auto van volgend jaar. “Er zit potentie in de auto”, zegt de Brit stellig. “We hebben downforce, maar op sommige plekken zijn we niet in staat geweest het optimaal te gebruiken. De wegligging is daarnaast natuurlijk een gebied waar we nog veel kunnen verbeteren.” Dat deze aspecten van de auto nog niet voldoende presteren, wil niet zeggen dat Hamilton geen potentie in de auto ziet: “Ik heb vertrouwen in de weg die we zijn ingeslagen. Ik twijfel niet aan of we volgend jaar kunnen vechten om overwinningen.”

Trackside engineering director Andrew Shovlin laat zich uit over het concept dat Mercedes kiest voor het volgende seizoen. “Vandaag heeft Red Bull het snelste concept. Maar wie dat volgend jaar heeft, is moeilijk om te voorspellen.” Kijkend naar zijn eigen team Mercedes stelt Shovlin dat het concept voor de auto van volgend jaar nog niet helemaal is vastgesteld. “We zoeken nog naar verschillende mogelijkheden. Dat proces zal nog wel even duren. We zijn op zoek naar dat ene concept wat ons de beste ontwikkelingsmogelijkheden geeft binnen de nieuwe reglementen.”