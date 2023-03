Mercedes heeft problemen met balans ‘eenvoudig’ kunnen oplossen

De W14 is het antwoord dat Mercedes geformuleerd heeft na een lastig 2022, waarin de W13 totaal niet aan de verwachtingen voldeed. De wintertest in Bahrein van vorige week verliep echter ook moeizaam voor de achtvoudig constructeurskampioen. Lewis Hamilton en zijn teamgenoot George Russell maakten melding van problemen met de balans. Russell moest de wagen op vrijdag bovendien vroegtijdig aan de kant zetten vanwege een probleem met de hydraulische systemen. Op zaterdag zag het er al een stuk beter uit voor Mercedes.

Russell erkent dat de oplossing vrij eenvoudig gevonden werd nadat de data van de test uitvoerig geanalyseerd werd. “We hebben sinds de test voldoende tijd gehad om te analyseren wat er gebeurde en het voor de race op te lossen”, reageert Russell op een vraag van Motorsport.com. “Er waren een paar dingen gaande met de auto die we niet voorzien hadden. Maar we hebben de problemen vrij eenvoudig kunnen oplossen. Het was gewoon dat we in een verkeerd window aan het werken waren.”

Bovendien gebruikte Mercedes tot nu toe een achtervleugel die niet optimaal was voor het circuit van Bahrein. Ondanks de verbeteringen denkt Russell dat er nog werk aan de winkel is om op hetzelfde niveau als winterkampioen Red Bull te komen. “Voor dit weekend hebben we een andere achtervleugel dan in de test, puur om de correlatie te checken. Dat was ook niet de optimale achtervleugel voor Bahrein. Er zijn zeker positieve zaken, dus ik zeg niet dat we onze achterstand volledig wegpoetsen ten opzichte van Red Bull. Maar ik voel me wel comfortabeler dan ik vorige week op vrijdagavond was.”

Dit wil Russell verbeteren ten opzichte van Hamilton

Russell begint dit weekend aan zijn tweede seizoen als teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hoewel Russell zijn oudere ploegmaat vorig jaar de baas was, ziet hij wel zaken die hij moet verbeteren om die verhouding zo te houden. “Vorig jaar hadden we een lastige auto”, zegt Russell. “Ik was zeker blij met mijn eigen prestaties. In de kwalificaties waren we gelijkwaardig aan elkaar. Mijn racesnelheid kan iets beter, ik heb dat richting de tweede helft van het jaar wel kunnen verbeteren. Lewis is op dat vlak een beest, hij blijft vechten om beter te worden. Hij geeft niet op en gaat dit seizoen hard vechten om terug te komen. Dat is een mooie uitdaging.”

