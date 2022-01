Mercedes maakt presentatiedatum van F1-bolide voor 2022 bekend

De afgelopen dagen maakten diverse teams al bekend wanneer zij hun nieuwe bolide voor het Formule 1-seizoen 2022 gaan presenteren. Nadat Aston Martin, Ferrari en McLaren al een datum prikten, doet Mercedes nu hetzelfde. Op 18 februari wordt het nieuwe strijdwapen, de eerste onder de fors veranderde technische reglementen, aan de wereld getoond. Eerder maakte het team al bekend dat de bolide de naam W13 draagt, waarmee het dezelfde lijn aanhoudt als de afgelopen jaren.

Hoewel het nog onduidelijk is hoe de nieuwe Mercedes-bolide eruit komt te zien, bracht de kampioensformatie vorige maand al een video naar buiten waarin de nieuwe krachtbron werd opgestart. Met de inmiddels geplande presentatie in het vooruitzicht heeft de renstal nog precies één maand om het nieuwe strijdwapen van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en nieuwkomer George Russell af te ronden. Laatstgenoemde is de vervanger van Valtteri Bottas, die na vijf jaar bedankt werd voor de bewezen diensten.

De komst van de gloednieuwe technische reglementen is voor Mercedes een spannend moment. De afgelopen acht jaar was de Duitse fabrikant dominant, hoewel het bolwerk in 2021 toch enkele scheurtjes begon te vertonen. Het team werd met de W12 weliswaar voor de achtste opeenvolgende keer kampioen bij de constructeurs, maar na zeven opeenvolgende titels bij de rijders moest men het kampioenschap laten aan Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull besliste de titelstrijd door in de laatste ronde van de laatste race voorbij te gaan aan Hamilton, die genoegen moest nemen met de tweede plek.